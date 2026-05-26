Сьогодні, 26 травня, президент Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

“Сьогодні в Києві саміт, який об’єднав 24 країни, передусім країни Європи. Усі наші європейські сусіди представлені. Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Румунія та Білорусь. Ми всі підтримуємо прагнення народу Білорусі позбутися російського втручання і знаємо, що Росія намагається зараз ще більше втягнути Білорусь у цю війну проти України”, – написав президент.

Він зазначив, що Україна цінує кожен прояв підтримки від білорусів для вільної України та знає, що буде день, коли між нашими державами знов будуть добросусідські відносини на основі реальної незалежності і України, і Білорусі від Москви.

“Сьогодні саме про це ми говорили зі Світланою Тихановською та її командою, яка відвідує Київ. Україна ніколи не була загрозою для Білорусі. І ми вдячні тим білорусам, які з Україною зараз, коли вирішується доля і нашої незалежності, і незалежності кожного народу, який межує з Росією”, – заявив глава держави.