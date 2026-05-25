Україна співпрацюватиме з демократичними силами Білорусі

В МЗС призначили посла з особливих доручень, який налагоджуватиме цю співпрацю.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга провів переговори з лідеркою демократичних сил Білорусі Святланою Тихановською.

Про це повідомили в МЗС України.

"Сторони провели детальні переговори з широкого спектру питань порядку денного, зокрема безпекову ситуацію в регіоні, майбутнє Білорусі, взаємодію між Україною та демократичними силами білоруського суспільства",- йдеться в повідомленні.

Серед іншого, обговорили питання регіональної безпеки, зокрема на загрозу з боку режиму Лукашенка для України, Польщі та держав Балтії.

Як зазначив Сибіга, Україна домовилася продовжувати діалог та політичні консультації з демократичними силами Білорусі, а також співпрацю у гуманітарній, інформаційній, санкційній та експертній сферах.

В структурі МЗС призначено посла з особливих доручень, Ярослава Чорногора, який займатиметься налагодженням співпраці з представниками білоруських демократичних сил.

На переговорах також йшлося про притягнення білоруського режиму до відповідальності за злочини проти українських дітей. Лідерка демократичних сил Білорусі візьме участь в майбутніх заходах Коаліції за повернення українських дітей у Канаді цього року.