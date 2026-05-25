Політика

Міндіч 15 разів зустрічався зі співвласником Fire Point у квартирі на Грушевського

Останній раз — наприкінці серпня 2025 року.

Денис Штілерман
Фото: Анна Стешенко

Бізнесмен і співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч намагався купити 50% компанії-виробника далекобійних дронів та крилатих ракет Fire Point, а переговори про це велися у квартирі на вулиці Грушевського, 9а в Києві.

Про це під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявив співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман.

За його словами, він бував у квартирі Міндіча приблизно 15 разів, а востаннє — наприкінці серпня 2025 року. 

«Вони були пов’язані з тим, що Міндіч намагався купити долю в нашій компанії», — пояснив Штілерман суть зустрічей.

Останню серпневу зустріч він також пов’язав з переговорами про продаж частки. Штілерман уточнив, що згодом була ще одна зустріч, проте вона вже не стосувалася бізнесу — «там була якась просто вечірка».

Співвласник Fire Point пояснив суть домовленостей: йшлося про потенційний продаж Міндічу 50% компанії за ринковою оцінкою з дисконтом до 20%. За словами Штілермана, це максимальний розмір дисконту, передбачений Податковим кодексом і визнаний ринковим.

Переговори, за його словами, втратили актуальність улітку, коли в компанії з’явилися інші інвестори. Йдеться про арабську сторону, яка запропонувала за частку у Fire Point близько 2 мільярдів 450 мільйонів доларів — і саме цю оцінку компанія зафіксувала у підписаних домовленостях.

Раніше Штілерман уже заявляв на ТСК, що Міндіч спершу пропонував $100 млн за 50% Fire Point, а згодом підняв ціну майже до $1 млрд, однак отримав відмову — серед іншого через те, що пропонував провести угоду через «фронтову» особу, ім’я якої співвласник Fire Point пообіцяв розкрити лише на закритому засіданні ТСК.

