Сенатори США з обох партій закликали Гегсета розблокувати $400 млн допомоги Україні

Ці кошти Конгрес виділив ще минулого року, однак Пентагон досі не розподілив фінансування.

Глава Пентагону Піт Гегсет
Фото: EPA/UPG

Сенатори-республіканці та демократи у США закликали главу Пентагону Піта Гегсета розблокувати $600 млн безпекової допомоги для України та союзників у Східній Європі. Про це йдеться у спільному листі до Пентагону, який підписали представники обох партій, передає Associated Press

Йдеться про $400 млн допомоги Україні та ще $200 млн на оборонні програми для Естонії, Латвії та Литви. Ці кошти Конгрес виділив ще минулого року, однак Пентагон досі не розподілив фінансування.

Автори листа — сенатори Дік Дурбін та Чак Грасслі — заявили, що Україна вже чотири роки стримує російський наступ і «потребує та заслуговує на подальшу американську підтримку».

Сенатори також нагадали, що понад три тижні тому Гегсет пообіцяв передати Конгресу план витрат до 15 травня, однак цього не сталося.

У листі йдеться, що подальші затримки, особливо на тлі повідомлень про можливе скорочення американської військової присутності в регіоні, можуть послабити стримування Росії.

Напруга між Конгресом і адміністрацією президента Дональд Трамп зростає останніми тижнями через політику щодо України та Європи. Частина республіканців відкрито критикує Білий дім за дистанціювання від Києва.

Сенатор-республіканець Том Тілліс у публічній суперечці з Трампом у соцмережах звинуватив оточення президента у рішеннях, які шкодять Республіканській партії, зокрема через небажання «притягнути Путіна до відповідальності за систематичні викрадення, зґвалтування, тортури та вбивства українських цивільних».

Окремі республіканці також розкритикували звільнення начальника штабу армії США генерала Ренді Джорджа, який займався адаптацією американської армії до сучасної війни з використанням дронів та співпрацював з українськими військовими.

Паралельно в Палаті представників набирає підтримку ініціатива демократів щодо нових масштабних санкцій проти Росії та виділення ще $1 млрд військової допомоги Україні.

