Мецола вимагає від ЄС не гальмувати вступ України штучними «проміжними статусами»

ЄС не може відкладати повноправне членство України і повинен відповідати на темп реформ України такою ж швидкістю.
Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола на конференції з безпеки GLOBSEC, передає «Укрінформ».
«Консенсус полягає в тому, щоб робити наступні кроки. Якби хтось сказав нам, що країна, яка перебуває у стані війни, бо на неї напали, зможе так вражаюче надолужити обсяг законодавчої й технічної роботи, на який іншим країнам потрібно десять років! Тож ми не можемо відвернутися, не відповівши на цю швидкість такою ж швидкістю», - сказала Мецола.
Вона наголосила, що ЄС повинен не лише визнавати прогрес України, а й ухвалювати практичні рішення, щоб країни відчували, що їхні зусилля не марні. Мецола запропонувала відкрити перші кластери для держав-кандидатів на вступ.
Президентка Європарламенту вважає, що розмови про інші види членства в ЄС стають способом залишити країни на тривалий час поза межами блоку.
Мецола схвалила різні проміжні етапи, як-от приєднання до окремих сфер співпраці (єдиний ринок, митний союз, роумінгова зона, програми обміну Erasmus чи Horizon), але вони не повинні замінити політичне рішення про майбутнє членство.
- Німецький канцлер Фрідріх Мерц звернувся до лідерів ЄС із пропозицією дати Україні асоційоване членство. Оскільки стандартний процес набуття повноправного членства є надто тривалим, Берлін пропонує надати Києву право брати участь у самітах та засіданнях міністрів без права голосу, а також поширити на Україну дію статті договорів ЄС про взаємну оборону як вагому безпекову гарантію на час війни.
- У ЄС відреагували на цю пропозицію. Речник ЄК сказав, що лідери держав можуть продовжити дискусію на рівні Європейської ради і натякнув на незмінність базових правил: будь-які інноваційні та нестандартні рішення мають спиратися на індивідуальні реформи та реальні заслуги країни-кандидата.