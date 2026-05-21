Мецола вимагає від ЄС не гальмувати вступ України штучними «проміжними статусами»

Ці розмови можуть стати способом залишити країни-кандидати на тривалий час поза межами блоку.

ЄС не може відкладати повноправне членство України і повинен відповідати на темп реформ України такою ж швидкістю.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола на конференції з безпеки GLOBSEC, передає «Укрінформ».

«Консенсус полягає в тому, щоб робити наступні кроки. Якби хтось сказав нам, що країна, яка перебуває у стані війни, бо на неї напали, зможе так вражаюче надолужити обсяг законодавчої й технічної роботи, на який іншим країнам потрібно десять років! Тож ми не можемо відвернутися, не відповівши на цю швидкість такою ж швидкістю», - сказала Мецола.

Вона наголосила, що ЄС повинен не лише визнавати прогрес України, а й ухвалювати практичні рішення, щоб країни відчували, що їхні зусилля не марні. Мецола запропонувала відкрити перші кластери для держав-кандидатів на вступ.

Президентка Європарламенту вважає, що розмови про інші види членства в ЄС стають способом залишити країни на тривалий час поза межами блоку.

Мецола схвалила різні проміжні етапи, як-от приєднання до окремих сфер співпраці (єдиний ринок, митний союз, роумінгова зона, програми обміну Erasmus чи Horizon), але вони не повинні замінити політичне рішення про майбутнє членство.