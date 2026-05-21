Євросоюз відреагував на ідею Німеччини щодо асоційованого членства України в ЄС

Брюссель підтримує пропозиції країн-членів, але наголошує, що базові правила блоку - незмінні.

Єврокомісія
Фото: twitter.com/MarosSefcovic

Європейська комісія підтвердила отримання листа від німецького канцлера Фрідріха Мерца, у якому той виклав ініціативу запровадити для України альтернативний статус «асоційованого члена» Євросоюзу до моменту повного юридичного вступу.

Як передає «Європейська правда», речник Єврокомісії схвально оцінив виникнення подібних альтернативних пропозицій всередині блоку. 

За його словами, така активність доводить прагнення європейських урядів знайти дієві формати для прискорення розширення ЄС. У Брюсселі вважають, що інтеграція України є прямою геостратегічною інвестицією у колективну безпеку та стабільність Європи.

Водночас у Єврокомісії закликали лідерів держав продовжити дискусію на рівні Європейської ради та натякнули на незмінність базових правил: будь-які інноваційні та нестандартні рішення мають спиратися на індивідуальні реформи та реальні заслуги країни-кандидата. Також у Брюсселі наголосили на важливості збереження балансу та завершення процедур з іншими державами, які роками очікують своєї черги на вступ.

  • Німецький канцлер Фрідріх Мерц звернувся до лідерів ЄС із пропозицією дати Україні асоційоване членство. Оскільки стандартний процес набуття повноправного членства є надто тривалим, Берлін пропонує надати Києву право брати участь у самітах та засіданнях міністрів без права голосу, а також поширити на Україну дію статті договорів ЄС про взаємну оборону як вагому безпекову гарантію на час війни.
  • У квітні Володимир Зеленський прокоментував журналістам пропозицію Франції та Німеччини надати Україні символічне членство в ЄС без доступу до хвальних рішень бюджету.
  • Глава держави тоді наголосив, що Україні не потрібне символічне членство в ЄС, бо «Україна захищає себе, безумовно, захищає Європу і захищає Європу не символічно, а реально». 
