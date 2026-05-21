Євросоюз відреагував на ідею Німеччини щодо асоційованого членства України в ЄС

Європейська комісія підтвердила отримання листа від німецького канцлера Фрідріха Мерца, у якому той виклав ініціативу запровадити для України альтернативний статус «асоційованого члена» Євросоюзу до моменту повного юридичного вступу.

Як передає «Європейська правда», речник Єврокомісії схвально оцінив виникнення подібних альтернативних пропозицій всередині блоку.

За його словами, така активність доводить прагнення європейських урядів знайти дієві формати для прискорення розширення ЄС. У Брюсселі вважають, що інтеграція України є прямою геостратегічною інвестицією у колективну безпеку та стабільність Європи.

Водночас у Єврокомісії закликали лідерів держав продовжити дискусію на рівні Європейської ради та натякнули на незмінність базових правил: будь-які інноваційні та нестандартні рішення мають спиратися на індивідуальні реформи та реальні заслуги країни-кандидата. Також у Брюсселі наголосили на важливості збереження балансу та завершення процедур з іншими державами, які роками очікують своєї черги на вступ.