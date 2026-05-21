SpaceX Ілона Маска готує найбільший в історії продаж акцій на біржі

Компанія подала проспект емісії до регуляторів цінних паперів США. 

Компанія SpaceX Ілона Маска оголосила про плани щодо найбільшого в історії первинного публічного розміщення акцій (IPO), повідомляє Financial Times.

У середу ввечері компанія подала свій довгоочікуваний проспект емісії до регуляторів цінних паперів США. Таким чином інвестори вперше ознайомилися з фінансовими показниками компанії, побачили рівень впливу Маска на групу та наявні фактори ризику.

Компанія виведе свої акції на біржу Nasdaq під абревіатурою SPCX, а продаж супроводжуватимуть найбільші американські банки.

Банк “Goldman Sachs” виборов престижну роль головного організатора виходу компанії на біржу, завдавши удару по своєму конкуренту “Morgan Stanley”.

Хоча розмір пропозиції та запропонована оцінка не розголошуються, FT раніше повідомляло про плани залучити близько 75 мільярдів доларів за загальної оцінки SpaceX у 1,75 трильйона доларів.

Заява SpaceX має запустити процес, на який американські банкіри покладають великі надії. Очікується, що розробник штучного інтелекту OpenAI подасть документи на IPO вже цього тижня, а його конкурент – компанія Anthropic – також планує виставити свої акції на продаж.

FT додає, що ці три компанії мають залучити десятки мільярдів доларів доходів на тлі високого попиту інвесторів на акції компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом.

У першому кварталі 2026 року виторг SpaceX зріс на 15,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 4,7 мільярда доларів. Водночас чисті збитки компанії від основної діяльності за перший квартал склали 1,9 мільярда доларів.

  • Експерти прогнозують, що рішення продавати акції перетворить бізнесмена на першого в історії людства доларового трильйонера.
  • Попри прогрес технологій освоєння космосу, тісну співпрацю з американським урядом і шалену популярність серед ентузіастів науки, SpaceX не приносить Маску прибутку. Компанія завершила 3 з останніх 4 років зі збитками. Зокрема минулоріч заробила більше 18 мільярдів, але після підбиття фінансового підсумку виявилося, що пішла у мінус на майже 5 мільярдів доларів.
