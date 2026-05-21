Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Британська радіостанція оголосила про смерть короля Чарльза - це виявилося технічною помилкою

Монарх живий, а ведучим довелося вибачатися.

Король Чарльз ІІІ
Фото: EPA/UPG

Британське радіо "Керолайн" випадково повідомило у прямому етері про смерть короля Чарльза ІІІ, хоча з главою держави нічого не трапилося.

Як пише The Independent, ведучі зачитали текст про смерть монарха, після чого лунав гімн God Save The King. Згодом упродовж 15 хвилин мовлення припинилося, а після повернення команда у студії почала приносити вибачення.

Керівництво радіо пояснило, що через "комп'ютерну помилку" було активовано протокол дій на випадок раптової смерті суверена. Кожне британське ЗМІ, що працює наживо, має такий документ з чітко прописаними інструкціями щодо поведінки журналістів, змін у програмній сітці та заходів, які потрібно вжити для організації жалоби.

Насправді ж Чарльз провів вівторок активно: вперше цьогоріч поїхав до Північної Ірландії у супроводі дружини. Напередодні король теж з'являвся на публіці: відвідав виставку квітів у лондонському районі Челсі.

