Британські ЗМІ: за фейком про смерть короля Чарльза стоять росіяни

Інформацію без жодної перевірки розмістили провладні російські ресурси, а документ, на який вони посилались, був фальшивкою.

Російські телеграм-канали винні у створенні фейку про нібито смерть короля Великої Британії Чарльза ІІІ у понеділок, 18 березня.

Як з'ясував The Guardian, саме новинні ресурси з РФ, включно з деякими прокремлівськими "мільйонниками", першими розмістили у себе відповідну інформацію - без будь-якого посилання на джерело. Ані на сайті королівської родини, ні у державного мовника BBC жодних повідомлень про смерть монарха не з'являлося.

Пізніше канали намагалися підкрипити фейк нібито фотографією офіційного оголошення від Букінгемського палацу, проте це виявилося звичайною підробкою. Для створення зображення використали документ, який було розіслано 8 вересня 2022 року - в день смерті королеви Єлизавети ІІ. Особу автора й мотивів розповсюдження фейку з'ясувати не вдалося.

Окрім Росії, фейкова новина потрапила й до інформпростору України і Таджикистану.