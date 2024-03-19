Мая Санду хоче у жовтні провести референдум щодо членства в ЄС

Голосування щодо членства в ЄС має відбутись в один день з президентськими виборами.

Президентка Молдови Мая Санду оголосила, що референдум про членство в Європейському Союзі буде проведено в жовтні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Санду сказала, що попросила парламент Молдови розпочати процедуру конституційного плебісциту, який запланований на той самий день, що й президентські вибори.

“Для більшості громадян Молдови ЄС є проектом миру та процвітання, тоді як Росія постійно намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові”, - сказала Санду.

Вона вважає, що напади та провокації Росії триватимуть, але закликала громадян не лякатися та підтримати проєвропейський референдум, оскільки ЄС є єдиним вибором, який може забезпечити мир.