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Мая Санду хоче у жовтні провести референдум щодо членства в ЄС

Голосування щодо членства в ЄС має відбутись в один день з президентськими виборами.

Мая Санду хоче у жовтні провести референдум щодо членства в ЄС
Президентка Молдови Мая Санду
Фото: EPA/UPG

Президентка Молдови Мая Санду оголосила, що референдум про членство в Європейському Союзі буде проведено в жовтні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Санду сказала, що попросила парламент Молдови розпочати процедуру конституційного плебісциту, який запланований на той самий день, що й президентські вибори.

“Для більшості громадян Молдови ЄС є проектом миру та процвітання, тоді як Росія постійно намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові”, - сказала Санду.

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Вона вважає, що напади та провокації Росії триватимуть, але закликала громадян не лякатися та підтримати проєвропейський референдум, оскільки ЄС є єдиним вибором, який може забезпечити мир.

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