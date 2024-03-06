Молдовські спецслужби готуються до втручання Росії у вибори та референдуми

Служба інформації та безпеки Молдови проінформована про намір Росії втручатися у вибори та референдуми на території країни. Про це, як пише молдовське видання NewsMaker, заявив голова відомства Александр Мустяце.

Росія намагатиметься скомпрометувати демократичні процеси в Молдові, зокрема ті, що пов'язані з рухом країни до членства в ЄС. Під ударом опиняться президентські вибори та референдум щодо євроінтеграції. Мета - залишити Молдову у сфері російського впливу.

Для цього Кремль прагне загострити соціальні конфлікти у Придністров'ї та Гагаузії, а також планує до 2025 року взяти під контроль молдовський парламент. Навесні спецслужби очікують початку проросійських протестів, які будуть спрямовані на підрив довіри до євроінтеграційного курсу і чинної влади.