Молдовські спецслужби готуються до втручання Росії у вибори та референдуми

Служба інформації та безпеки Молдови проінформована про намір Росії втручатися у вибори та референдуми на території країни. Про це, як пише молдовське видання NewsMaker, заявив голова відомства Александр Мустяце.
Росія намагатиметься скомпрометувати демократичні процеси в Молдові, зокрема ті, що пов'язані з рухом країни до членства в ЄС. Під ударом опиняться президентські вибори та референдум щодо євроінтеграції. Мета - залишити Молдову у сфері російського впливу.
Для цього Кремль прагне загострити соціальні конфлікти у Придністров'ї та Гагаузії, а також планує до 2025 року взяти під контроль молдовський парламент. Навесні спецслужби очікують початку проросійських протестів, які будуть спрямовані на підрив довіри до євроінтеграційного курсу і чинної влади.
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