Голова МЗС Угорщини вважає, що Рютте хотів “поставити Угорщину на коліна”.

Фото: російська делегація в ОБСЄ в X

Уряд Угорщини не може підтримати прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаді наступного генерального секретаря НАТО.

Про це повідомляє Reuters.

“Ми, звичайно, не можемо підтримати обрання на посаду генерального секретаря НАТО людини, яка раніше хотіла поставити Угорщину на коліна”, – заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Таким чином Сійярто охарактеризував позицію Рютте, зайняту під час суперечки між Угорщиною та ЄС щодо проблем в угорському законодавстві.