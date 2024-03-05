Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Що подивитися: 7 серіалів березня
Що подивитися: 7 серіалів березня
Шведські бойові катери для Чорного моря
Шведські бойові катери для Чорного моря
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
ГоловнаСвіт

Угорщина не може підтримати Марка Рютте на посаду голови НАТО, - Сійярто

Голова МЗС Угорщини вважає, що Рютте хотів “поставити Угорщину на коліна”. 

Угорщина не може підтримати Марка Рютте на посаду голови НАТО, - Сійярто
Лавров і Сійрято
Фото: російська делегація в ОБСЄ в X

Уряд Угорщини не може підтримати прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаді наступного генерального секретаря НАТО.

Про це повідомляє Reuters.

“Ми, звичайно, не можемо підтримати обрання на посаду генерального секретаря НАТО людини, яка раніше хотіла поставити Угорщину на коліна”, – заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Таким чином Сійярто охарактеризував позицію Рютте, зайняту під час суперечки між Угорщиною та ЄС щодо проблем в угорському законодавстві.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies