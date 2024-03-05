В Албанії відкрили базу НАТО

Стара авіаційна база "Кучова" у 80 кілометрах від албанської столиці Тірани після 5 років реконструкції офіційно стала першою базою НАТО на Західних Балканах. Про завершення одного з наймасштабніших інфраструктурних проєктів Албанії за останнє десятиліття повідомив Альянс на сторінці своєї пресслужби.

Реконструкція була профінасована з фондів Безпекової інвестиційної програми НАТО. На те, щоб оновити злітно-посадкові смуги, ангари, склади та диспетчерську вежу, пішло 50 мільйонів євро.

"Кучова" повинна стати важливим авіаційним хабом для Північноатлантичного Альянсу. База слугуватиме місцем для організації логістичної підтримки повітряних операцій, а також навчання й тренування пілотів. Для початку тут розмістять кілька гелікоптерів та безпілотників Bayraktar.