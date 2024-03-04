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Депутати канадського парламенту пропонують передати Україні списані авіаракети

Збройні сили Канади мають 83 тис. ракет CRV7.

Депутати канадського парламенту пропонують передати Україні списані авіаракети
Українська наземна пускова установка, створена для канадських ракет CRV7
Фото: Global News

Постійний комітет Палати громад Канади з питань національної оборони закликає передати Україні списані авіаракети CRV7.

Про це йдеться у звіті Постійного комітету Палати громад Канади з питань національної оборони, повідомляє Укрінформ.

“Комітет звертається до Палати громад, аби уряд Канади негайно безоплатно передав надлишкові ракети CRV7 Збройним силам України за умови, що вони справні й безпечні для транспортування”, - йдеться у документі.

Також у документі зазначається, що ЗСУ мають нагальну потребу в цих ракетах, і звертались до Канади із проханням передати Україні надлишкові ракети CRV7 для допомоги у захисті від незаконного російського вторгнення.

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Уточнюється, що Збройні сили Канади мають 83 тис. ракет CRV7, які мають бути списані й на утилізацію яких знадобляться гроші платників податків. 

  • Канада вивчає, як безпечно транспортувати в Україну списані авіаракети CRV7, та наскільки корисними вони будуть для ЗСУ.
  • Україна попросила Канаду передати десятки тисяч списаних ракет CRV7, які очікують знищення на військовій базі в Саскачевані.
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