Депутати канадського парламенту пропонують передати Україні списані авіаракети

Постійний комітет Палати громад Канади з питань національної оборони закликає передати Україні списані авіаракети CRV7.

Про це йдеться у звіті Постійного комітету Палати громад Канади з питань національної оборони, повідомляє Укрінформ.

“Комітет звертається до Палати громад, аби уряд Канади негайно безоплатно передав надлишкові ракети CRV7 Збройним силам України за умови, що вони справні й безпечні для транспортування”, - йдеться у документі.

Також у документі зазначається, що ЗСУ мають нагальну потребу в цих ракетах, і звертались до Канади із проханням передати Україні надлишкові ракети CRV7 для допомоги у захисті від незаконного російського вторгнення.

Уточнюється, що Збройні сили Канади мають 83 тис. ракет CRV7, які мають бути списані й на утилізацію яких знадобляться гроші платників податків.