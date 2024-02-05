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Буданов закликав уряд Канади надати Україні списані ракети CRV7, - Global News

Наразі понад 83 тис. наземних ударних ракет CRV7 зберігаються на складі боєприпасів канадських збройних сил.

Буданов закликав уряд Канади надати Україні списані ракети CRV7, - Global News
Українська наземна пускова установка, створена для канадських ракет CRV7
Фото: Global News

Голова ГУ розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтерв’ю Global News повідомив, що Україна попросила Канаду передати десятки тисяч списаних ракет CRV7, які очікують знищення на військовій базі в Саскачевані.

Це допомогло б Україні відбиватися від російських військ і заощадило б канадським платникам податків витрати на їх знищення, сказав Кирило Буданов.

"Ми сподіваємося, що це буде виграшна ситуація", - наголосив він.

Наразі понад 83 тис. наземних ударних ракет CRV7 зберігаються на складі боєприпасів канадських збройних сил у Дандурні, на південь від Саскатуна. Канаді вони більше не потрібні, і вона вибрала приватного підрядника для їх знищення.

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Водночас, вони терміново потрібні Україні, оскільки постачання боєприпасів Силам оборони зменшується.

Кирило Буданов розповів, що CRV7 використовуватимуться як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків і артилерії.

Україна обговорювала це питання з Канадою, але все ще очікує на рішення.

Канадські офіційні особи заявили, що розглядають запит, але попередили, що CRV7 вже десятиліття, і вони могли стати нестабільними, що зробило їх небезпечними для використання та транспортування.

Втім, представники України стверджують, що опинилися у скрутному становищі та готові взяти на себе ризики, оскільки звикли працювати зі старими боєприпасами, такими як CRV7.

Ймовірно, що близько 8 тис. канадських ракет знаходяться в первозданному стані, а деякі все ще оснащені боєголовками. Ті ракети, які більше не функціонують, будуть позбавлені своїх частин для використання в українській програмі безпілотників.

Хоча Канада використовувала CRV7 на таких літаках, як CF18, Буданов сказав, що Україна має наземні пускові установки, здатні ними стріляти. Таким чином ракети будуть використовуватися як еквівалент польової артилерії.

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