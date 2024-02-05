В Києві викрили групу підозрюваних, які організували 5 нарколабораторій та склад для зберігання виготовленої продукції

Правоохоронці викрили групу підозрюваних, які організували в Києві та області 5 нарколабораторій та склад для зберігання виготовленої продукції. Також за даними слідства вони налагодили збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

“39-річний мешканець Києва облаштував лабораторії з виготовлення амфетаміну, MDMA та психотропних речовин на основі прекурсора фенілнітропропен. До процесу виготовлення та збуту наркотиків він залучив 7 знайомих”, - зазначили в пресслужбі.

Уточнюється, що четверо співучасників виготовляли та збували наркотичні засоби та психотропні речовини через пошту.

Ще троє співучасників відповідали за оптовий збут кокаїну, канабісу, MDMA, альфа-PVP, амфетаміну шляхом передачі “з рук в руки”. Також вони відповідали за “закладки”, адресну доставку клієнтам, та збут наркотиків у розважальних закладах Києва.

Під час обшуків вилучиили понад 4,6 кг амфетаміну, 300 пігулок MDMA, 5,75 кг порошкоподібної MDMA, 2 кг канабісу, 100 л прекурсорів, 10 автомобілів, лабораторне обладнання, мобільні телефони, гроші.

Вартість вилучених наркотиків становить понад 30 млн гривень, а вилученого майна - понад 300 тис. доларів.

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури