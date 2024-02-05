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Правоохоронці вилучили у Києві та області наркотиків на 30 млн гривень

Також вилучили майно на 300 тис. доларів.

Правоохоронці вилучили у Києві та області наркотиків на 30 млн гривень
В Києві викрили групу підозрюваних, які організували 5 нарколабораторій та склад для зберігання виготовленої продукції
Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Правоохоронці викрили групу підозрюваних, які організували в Києві та області 5 нарколабораторій та склад для зберігання виготовленої продукції. Також за даними слідства вони налагодили збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

“39-річний мешканець Києва облаштував лабораторії з виготовлення амфетаміну, MDMA та психотропних речовин на основі прекурсора фенілнітропропен. До процесу виготовлення та збуту наркотиків він залучив 7 знайомих”, - зазначили в пресслужбі.

Уточнюється, що четверо співучасників виготовляли та збували наркотичні засоби та психотропні речовини через пошту.

Ще троє співучасників відповідали за оптовий збут кокаїну, канабісу, MDMA, альфа-PVP, амфетаміну шляхом передачі “з рук в руки”. Також вони відповідали за “закладки”, адресну доставку клієнтам, та збут наркотиків у розважальних закладах Києва.

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Під час обшуків вилучиили понад 4,6 кг амфетаміну, 300 пігулок MDMA, 5,75 кг порошкоподібної MDMA, 2 кг канабісу, 100 л прекурсорів, 10 автомобілів, лабораторне обладнання, мобільні телефони, гроші. 

Вартість вилучених наркотиків становить понад 30 млн гривень, а вилученого майна - понад 300 тис. доларів.

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

  • Поліція знешкодила угруповання "Біле братерство", яке збувало на Дніпропетровщині наркотики з річним прибутком у 50 млн гривень. 

  • Нещодавно СБУ і Нацпол ліквідували 5 нарколабораторій, які працювали на торговців психотропами з Близького Сходу та ЄС. Щомісяця у лабораторіях виробляли понад 80 кг наркотиків та психотропів на більше ніж 40 млн грн.

  • У Запорізькій області викрили групу наркоторговців і вилучили партію наркотиків на 55 млн грн. Слідство встановило, що зловмисники налагодили на території області наркобізнес із реалізації метадону, канабісу та PVP. Для зберігання придбаної партії наркотиків вони використовували гаражне приміщення. Продавали заборонені речовини жителям регіону та інших областей України.

  • Минулого року поліція вилучила майже 3 тонни наркотичних речовин. За цінами “чорного ринку” орієнтовна вартість виявлених заборонених речовин перевищує 785 млн гривень.

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