Бійці ДСНС врятували хлопчика 2014 року народження під час пожежі у Одеській області та евакуювали 20 осіб.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
“Пожежа сталася в м. Рені Ізмаїльського району. Зайнялися речі в кімнаті на 4-му поверсі будівлі гуртожитку”, - йдеться у повідомленні.
Пожежу ліквідували на площі 20 кв.м.
Наразі встановлюються причина пожежі та збитки.
- У Львові загорівся геріатричний пансіонат, є жертва. Понад 200 осіб евакуювали.
- Внаслідок пожежі у Харківській області загинули троє людей. Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем.