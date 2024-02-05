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На Одещині рятувальники евакуювали 20 людей та врятували дитину

Пожежа сталась у гуртожитку в Рені.

На Одещині рятувальники евакуювали 20 людей та врятували дитину
Бійці ДСНС врятували хлопчика під час пожежі
Фото: Пресслужба ДПСУ

Бійці ДСНС врятували хлопчика 2014 року народження під час пожежі у Одеській області та евакуювали 20 осіб.   

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Пожежа сталася в м. Рені Ізмаїльського району. Зайнялися речі в кімнаті на 4-му поверсі будівлі гуртожитку”, - йдеться у повідомленні.

Пожежу ліквідували на площі 20 кв.м. 

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Наразі встановлюються причина пожежі та збитки.

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

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