Пожежа сталась у гуртожитку в Рені.

Бійці ДСНС врятували хлопчика під час пожежі

Бійці ДСНС врятували хлопчика 2014 року народження під час пожежі у Одеській області та евакуювали 20 осіб.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Пожежа сталася в м. Рені Ізмаїльського району. Зайнялися речі в кімнаті на 4-му поверсі будівлі гуртожитку”, - йдеться у повідомленні.

Пожежу ліквідували на площі 20 кв.м.

Наразі встановлюються причина пожежі та збитки.

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ