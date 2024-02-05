​До Ради надійшла заява Лапутіної про відставку з посади міністерки у справах ветеранів

Вн зазначив, що заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

До Верховної Ради надійшла заява Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України", – написав Стефанчук і опублікував скриншот заяви.

Вн зазначив, що заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Зазначимо, що в листопаді минулого року громадська рада при Мінветеранів закликала Лапутіну піти з посади. А в грудні представники ветеранського руху висловили занепокоєння, що до проєктів Міністерства залучені люди, які мають зв'язок з сепаратистами або російськими пропагандистами.

Рада призначала Лапутіну міністром у справах ветеранів у грудні 2020 року.