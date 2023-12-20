Ветерани занепокоєні, що Мінветеранів співпрацює з людьми, які мають стосунок до росіян

Наприклад, до складу робочої групи проєкту "Помічник ветерана" входить людина, яка ще до лютого 2022 року була частим гостем на російських пропагандистських каналах

Представники ветеранського руху занепокоєні, що до проєктів Міністерства у справах ветеранів залучені люди, які мають зв'язок з сепаратистами або російськими пропагандистами. Про це члени Громадської ради при Мінветеранів заявили 19 грудня під час брифінгу у Кризовому медіацентрі. Це одна з причин, чому вони вимагають зміни керівництва міністерства та звільнення міністерки Юлії Лапутіної.

Мова про Гордія Бєлова та Давіда Кізіменка. Перший увійшов до робочої групи проєкту міністерства «Помічник ветерана», другий володіє компанією, яка виграла тендер з відбудови Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації.

Гордій Бєлов - колишній міський голова Очакова. Бєлов неодноразово був гостем на російських пропагандистських каналах з 2017 року, де його називають «украинским политологом», хвалив російську вакцину Спутник V. В студії у пропагандистів він був навіть на початку лютого 2022 року.

Фото: скріншот Гордій Бєлов у студії в пропагандистки Скабєєвої

На думку Бєлова, Революція Гідності була державним переворотом. Так, в ефірі кримськотатарського каналу ATR він цікавився, чому «півтора мільйона людей розписалися за інші 40 мільйонів, які в той час працювали», натякав, що збройні провокації почалися зі сторони мирних протестувальників. Також запевняв, що «никогда Николаевская область не будет Бендеровской».

Нині Бєлов у складі робочої групи з розроблення проєкту професійного стандарту за професією «Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб», сформованої Міністерством у справах ветеранів.

«Гордій Білов, якого російські ЗМІ вважають і називають експертом, тепер формує ветеранські стандарти. Він у лютому 2022 був в москві на ефірі. Уявіть, які наративи будуть зашиті у важливі ДЕРЖАВНІ нормативні документи. Не знаю, чи чекати ще більших зашкварів від Мінвету, але нехай Господь вбереже. Вже і цього досить», - зауважив Сергій Позняк, голова Асоціації підприємців-ветеранів, ветеран АТО.

Фото: Макс Требухов Ганна Демиденко, Сергій Позняк та Валерій Невструєв на брифінгу 19 грудня

Другий персонаж - Давід Кізіменко. Він власник компанії «Укрбуд-Проект-Реконструкція», що в березні виграла тендер на чверть мільйона гривень на реконструкцію реабілітаційного центру в Бородянці. Це флагманський проєкт міністерки Юлії Лапутіної, яка активно про нього говорить і який мав відкритися ще в жовтні. Втім, нині грудень, а про роботу центру поки жодного слова.

За інформацією видання «Наші гроші», участь у торгах взяли дві компанії. Перша пропонувала нижчу ціну, втім, з нею не уклали договору через відсутність низки документів, які вимагав замовник.

Компанія Кізіменка фігурує в низці журналістських розслідувань: ось, наприклад, щодо реконструкції мосту на Донеччині попри те, що директора підозрюють у розкраданні бюджетних коштів під час відбудови Сумщини. А ось - щодо відбудови Київщини.

Та найцікавіше те, що Давід Кізіменко - син Олега Кізіменка, який з 2012 року був заступником мера Севастополя Володимира Яцуби і залишався при посаді навіть після анексії Криму до 2015 року за представника окупаційної влади Сергія Меняйла.

Фото: "Крим.Реалії" Олег Кізіменко

У 2018 році Олега Кізіменка заарештували у Херсоні за підозрою в державній зраді та засудили на п’ять років умовно за сепаратизм.

А фірму його дружини Алли Кізіменко Антимонопольний комітет двічі штрафував за тендерні змови та вносив до реєстру змовників у 2021 році, втім, обидва рази компанію прибирали зі списку за рішеннями судів.

LB.ua, звернувся до Міністерства у справах ветеранів з запитаннями про те, як вищезгаданих осіб залучили до співпраці і чи проводились бодай якісь перевірки. Як тільки ми отримаємо відповідь - ми її опублікуємо.

Зазначимо, це вже не перша історія щодо сумнівного минулого людей, яких Мінветеранів залучає до співпраці довкола проєктів, що стосуються ветеранів.

Так, від початку відбудови центру в Бородянці, у нього тричі змінили керівників. І частина з них мають недобру репутацію, бо пов'язані з колишніми регіоналами.

Наприклад, Олександр Ковальчук: у 2015 році балотувався до Кропивницької міськради від Опозиційного блоку, у 2020-му — від партії «Перемога Пальчевського», яку пов'язують з Вадимом Столаром, ексдепутатом ОПЗЖ.

Або Олег Пономаренко: з 2001 до 2012 року працював заступником директора АТ «Торговий дім Астрон» (згідно з його резюме). Ця компанія пов’язана із Сергієм Родіним і Костянтином Машненковим — вихідцями з Партії регіонів, які, як з’ясували журналісти, були тісно пов’язані з ексгенпрокурором Віктором Пшонкою.

Нинішнього в.о. директора Олексія Кравченка підозрюють у зв'язках з ТОВ «Мега-буд девелопмент», що виграло тендер на відбудову центру — його юридична адреса збігається з адресою переможця тендеру ТОВ «ВБК СТАНДАРТ». Компанії також мають пов'язаних осіб з числа бенефіціарів.

«І це страшно, що такі люди дотичні до ветеранської сфери. Причому всі ці дані ми отримали з відкритих джерел. Тобто пані Лапутіна, яка працювала в СБУ, явно могла це помітити. Тому є два варіанти: або вона так це ігнорує, що її це влаштовує, або там є спільні інтереси. Але ми не стверджуємо, це здогадки», — зауважувала Богдана Левицька, дружина військового.