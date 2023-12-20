Поліція викрила наркоугруповання, що продавало заборонені речовини з річним прибутком 135 мільйонів гривень

Нацполіція викрила злочинну організацію, яка продавали наркотичні речовини у межах трьох областей України. На своїй діяльності вони заробляли до 135 мільйонів гривень на рік. Правохоронці перекрили канал наркоторгівлі.

Про це повідомляють у пресслужбі Національної поліції України.

Поліцейські з'ясували, що угруповання з 44 осіб діяло на території Києва, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Вони торгували кокаїном, екстазі, канабісом, MDMA, гашишем, кетаміном та амфетаміном.

"Організували наркобізнес троє чоловіків віком від 27-ми до 30-ти років. Вони залучили до злочинної діяльності ще двох жителів столиці, котрі «працювали» безпосередньо керівниками організованої злочинної групи. Загалом, до складу угруповання входило 44 учасники. Кожен з них відповідав за свій напрямок: організація, перевезення, фасування наркотиків та психотропів, їх збут і контроль обігу коштів. Зловмисники налагодили канал постачання наркотиків і психотропів із країн Європейського Союзу на територію України. За "товар" клієнти розраховувалися криптовалютою", – пишуть правоохоронці.

Фото: Національна поліція України

Орієнтовний дохід за цінами "чорного" ринку, отриманий від незаконної діяльності, становить понад 135 мільйонів гривень на рік.

Вчора, 19 грудня, було проведено 58 одночасних обшуків. В їх результаті було вилучено: 330 грамів кокаїну, 564 грами амфетаміну, 200 грамів солей A-PVP, 1236 таблеток екстазі, 100 марок ЛСД і не тільки. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків понад 5 млн гривень.