Великий прорив росіян на фронті малоймовірний, – Міноборони Британії

Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що останніми тижнями Україна мобілізувала спільні зусилля для покращення оборонних укріплень. Це сталося після закликів президента України пришвидшити укріплення на ключових ділянках.

В рамках однієї частини проєкту Україна працювала над покращенням оборони вздовж кордону з Білоруссю за допомогою зубів дракона, колючого дроту та протитанкових ровів станом на середину грудня 2023 року.

Тим часом Росія продовжує локальні спроби наступу в кількох секторах, але окремі атаки рідко перевищують розмір взводу. Міноборони Британії зауважує, що великий прорив Росії малоймовірний, і в цілому фронт залишається статичним.