У рамках проєкту «Ворог зблизька» публікуємо свідчення російського військовополоненого з Кемеровської області Олександра Олеговича Корчеліна, який потрапив у полон, воюючи проти України.

Корчелін служив у 348 стрілецькому полку на Донецькому напрямку. Коли виконував бойове завдання з доставки мін, старший його групи наступив на міну й підірвався. Він вказав напрямок, куди треба йти, але Корчелін вийшов на військових ЗСУ.

У свідченнях військовослужбовець РФ каже, що в його підрозділі штрафують за споживання алкоголю на 100–130 тисяч рублів.

«Службою не задоволений. Хотів демобілізуватися. Є військкомат у регіоні (у Кемеровській області. — Ред.), який цим займається за окрему плату — до 700 тисяч рублів», — зазначив полонений.