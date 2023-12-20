Сергій Рахманін: «Виробництво порохів потрібне негайно. У нас їх взагалі немає»
Сергій Рахманін: «Виробництво порохів потрібне негайно. У нас їх взагалі немає»
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Батальйон «(не) МОНАКО» або хто з майданівської влади воює на фронті
Батальйон «(не) МОНАКО» або хто з майданівської влади воює на фронті
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Зеленський – про конфлікт із Польщею через експорт зерна: "Я не тряпка якась"
Зеленський – про конфлікт із Польщею через експорт зерна: "Я не тряпка якась"
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Європейські чиновники почали розглядати наслідки можливої перемоги Путіна в Україні, – Bloomberg
Європейські чиновники почали розглядати наслідки можливої перемоги Путіна в Україні, – Bloomberg
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна
Спецтема
"Ворог зблизька"

«Ворог зблизька». Ч.10. «Хотів демобілізуватися за 700 тисяч рублів»

Російський військовий потрапив у полон, коли доставляв міни.

«Ворог зблизька». Ч.10. «Хотів демобілізуватися за 700 тисяч рублів»

У рамках проєкту «Ворог зблизька» публікуємо свідчення російського військовополоненого з Кемеровської області Олександра Олеговича Корчеліна, який потрапив у полон, воюючи проти України.

Корчелін служив у 348 стрілецькому полку на Донецькому напрямку. Коли виконував бойове завдання з доставки мін, старший його групи наступив на міну й підірвався. Він вказав напрямок, куди треба йти, але Корчелін вийшов на військових ЗСУ. 

У свідченнях військовослужбовець РФ каже, що в його підрозділі штрафують за споживання алкоголю на 100–130 тисяч рублів.

«Службою не задоволений. Хотів демобілізуватися. Є військкомат у регіоні (у Кемеровській області. — Ред.), який цим займається за окрему плату — до 700 тисяч рублів», — зазначив полонений.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies