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Глава “Київміськбуду” Ігор Кушнір написав заяву на звільнення

Місяць тому вийшло розслідування про те, що глава Київміськбуду виїхав за кордон за інвалідністю і піднявся на Еверест. Після цього Кушніра відсторонили від виконання обовʼязків. Депутати Київради ініціювали перевірку діяльності компанії "Київміськбуд" та її керівництва.

Глава “Київміськбуду” Ігор Кушнір написав заяву на звільнення
Ігор Кушнір, очільник "Київміськбуду"
Фото: Київміськбуд

Глава “Київміськбуду” (на 80% належить місту Київ) Ігор Кушнір написав заяву на звільнення. 

Про це він повідомив у “Фейсбуці”. 

“Київська міська рада ухвалила звіт тимчасової контрольної комісії з питань перевірки діяльності «Київміськбуду». Вважаю це остаточною крапкою над «і», яка знімає будь-які питання щодо правомірності діяльності менеджменту та ситуації в компанії в цілому. Я очолив «Київміськбуд» рівно 12 років тому. І сьогодні, аби уникнути маніпуляцій та пересудів, мною прийнято рішення піти з посади Голови правління – президента «Київміськбуду», якій я присвятив значну частину свого життя”, – написав Кушнір. 

Він поскаржився, що, в останні місяці компанія і менеджмент пережили низку потужних медійних атак. Після цього Наглядовою радою були призначені аудити. 

“Було детально вивчено діяльність Київміськбуду за останні три кризових роки. Не встановлено жодних зловживань з боку керівництва Компанії та мене особисто”, - написав Кушнір. 

  • Місяць тому вийшло розслідування про те, що глава Київміськбуду виїхав за кордон за інвалідністю і піднявся на Еверест. 
  • Раніше журналісти дізналися, що компанія дружини Кушніра у 2019-2020 роках придбала французьку фірму, на яку оформлена вілла на Лазуровому узбережжі з орієнтовною вартістю 20 мільйонів євро.
  • У листопаді Кушніра відсторонили від виконання обовʼязків. Депутати Київради ініціювали перевірку діяльності компанії "Київміськбуд" та її керівництва.
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