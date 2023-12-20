Глава “Київміськбуду” Ігор Кушнір написав заяву на звільнення

Місяць тому вийшло розслідування про те, що глава Київміськбуду виїхав за кордон за інвалідністю і піднявся на Еверест. Після цього Кушніра відсторонили від виконання обовʼязків. Депутати Київради ініціювали перевірку діяльності компанії "Київміськбуд" та її керівництва.

Глава “Київміськбуду” (на 80% належить місту Київ) Ігор Кушнір написав заяву на звільнення.

Про це він повідомив у “Фейсбуці”.

“Київська міська рада ухвалила звіт тимчасової контрольної комісії з питань перевірки діяльності «Київміськбуду». Вважаю це остаточною крапкою над «і», яка знімає будь-які питання щодо правомірності діяльності менеджменту та ситуації в компанії в цілому. Я очолив «Київміськбуд» рівно 12 років тому. І сьогодні, аби уникнути маніпуляцій та пересудів, мною прийнято рішення піти з посади Голови правління – президента «Київміськбуду», якій я присвятив значну частину свого життя”, – написав Кушнір.

Він поскаржився, що, в останні місяці компанія і менеджмент пережили низку потужних медійних атак. Після цього Наглядовою радою були призначені аудити.

“Було детально вивчено діяльність Київміськбуду за останні три кризових роки. Не встановлено жодних зловживань з боку керівництва Компанії та мене особисто”, - написав Кушнір.