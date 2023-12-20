Захисники продовжують спроби розширити плацдарм на лівому березі річки Дніпро, – речник Генштабу

Окупанти протягом доби вчинили там вісім спроб штурмових дій.

На Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Відбили 26 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще дев'ять атак в районах Сєвєрного, Первомайського і Невельского.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки. Відбили 13 атак, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника в районах західніше Новопокровки та західніше Роботиного Запорізької області", – сказав він.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат.

На Херсонському напрямку підрозділи Сил оборони продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро. Росіяни не відмовляються від наміру вибити українські війська з позицій.

"Ворог минулої доби вчинив вісім спроб штурмових дій, але отримав гідну відсіч та з втратами відступив", – сказав він.

Захисники ведуть контрбатарейну боротьбу.

На Куп'янському напрямку захисники відбили три атаки ворога в районах Синьківки Харківської області, де росіяни намагалися прорвати оборону.

На Лиманському напрямку захисники відбили шість атак в районах Серебрянського лісництва Луганської області, східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 12 атак в районі Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Сили оборони продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі і техніці.

Протягом доби відбулося 87 бойових зіткнень, окупанти завдали ракетного і 26 авіаційних ударів, здійснили 87 обстрілів із ракетних систем залпового вогню.