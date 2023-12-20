В ніч на 20 грудня українська ППО знищила 18 ударних БпЛА

У ніч на 20 грудня 2023 року Росія атакувала Україну ударними БпЛА типу "Shahed" із окупованого Криму.
Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, райони пусків безпілотників – мис Чауда та Балаклава.
Усього зафіксовано пуски 19 шахедів, 18 з яких знищили Повітряні Сили та Сили оборони України в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей.
Крім того, противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з російської Бєлгородської області по Харківщині. Попередньо без постраждалих.
Вчора ввечері російська окупаційна армія завдала ударів по Херсону. Внаслідок атаки поранення отримала дитина та жінка.