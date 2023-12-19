Як Україні вийти на дійсно новий рівень у виробництві дронів?

Про бум розробки й випуску безпілотників у нашій країні знають вже всі. Але Україна в забезпеченні та якісних характеристиках БпЛА все одно поступається росії. І справа тут не тільки в тому, що ворог давно готувався до війни, а ми лише на початку великого шляху. Є й інша досить серйозна проблема.

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Щоб не бути голослівним, наведу декілька невеликих прикладів. Нещодавно нашій компанії запропонували державні приміщення для розміщення інженерів і виробництва дронів. Ідея непогана, не заперечую! Багато кому подібне рішення може допомогти з розширенням своєї мініфабрики з випуску безпілотників. Але мова зазвичай йде про новобудови, голі ангари або закинуті будівлі. Тобто усюди потрібно чимало вкладатися в ремонт чи переоснащення. Для серйозного бізнесу це не проблема, якщо добре розумієш, що буде завтра. Але ж немає ніяких гарантій, що за рік тобі не скажуть: все, терміни «оренди» сплили, ваша команда має звільнити надані приміщення!

Приклад другий. Міністерство оборони запустило гранти для виробників БпЛА. Допомога складає від 10.000 до 50.000 євро. Знову ж таки: ідея непогана. Але для людей в темі проблема очевидна: це не дуже великі гроші для цієї галузі. Якщо у вас гаражне, фактично штучне виробництво безпілотників, то й базовий грант може допомогти рушити виробничі процеси вперед. Та для розгортання масштабованого випуску уніфікованих дронів таких сум замало. Щобільше, максимальні 50 тисяч можуть отримати ті компанії, безпілотники яких пройшли акредитацію та приймаються на озброєння. Самі розумієте: на такому рівні бюджети інвестицій вже теж зовсім інші.

І ще один, останній у цій колонці приклад. Уявімо, що ви власними силами все ж таки розробили БпЛА та хочете отримати допуск до експлуатації. Для цього вам необхідно пройти кодифікацію та сертифікацію. Я писав, що зараз ці процедури дещо спрощені та пришвидшені, що логічно під час війни. Але навіть перший крок зробити важко — адже неможливо просто так отримати потрібні для заповнення документи! Їх може видати виключно куратор від Міноборони. При цьому немає прозорого контакт-центру з «єдиним вікном», де надають покрокові інструкції стосовно цієї процедури. Тож чи не єдиний варіант — писати листи на офіційні пошти міністерства та чекати на відповідь…

Що об’єднує ці приклади? Всі вони — про напівзаходи. Пройшло майже два роки з початку повномасштабного вторгнення росії, а у нас все ще багато половинчастих рішень. Звичайно, з боку держави є чимало розумних та відповідальних людей, які йдуть назустріч приватним виробникам дронів. Якщо у вас цікавий проєкт, вам скоріше за все допоможуть. Хоч із документами, хоч із грантами від великих фондів на кшталт United24. Але для цього мають скластися деталі великого пазла! А це не є нормальною практикою за умов такої великої та виснажливої для України війни. Особливо якщо мова йде про таку надважливу індустрію, як безпілотники. Не дарма кажуть: сказав А, говори й Б. Тільки так можна вийти на якісно новий рівень у будь-якій справі.