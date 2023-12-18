Британські компанії допомагатимуть Україні з виробництвом безпілотників

Представники оборонної промисловості та уряд Великобританії підписали угоду щодо обслуговування протимінних кораблів, ремонту артилерії та виробництва безпілотників для України.

Про це йдеться на сайті британського уряду, – пише "Укрінформ".

Уряд Великої Британії та представники британської оборонної промисловості здійснили свою першу торговельну місію до України, у ході якої були підписані угоди.

Місія відбулася 13-14 грудня та ґрунтувалася на стійкій і безперервній підтримці Великої Британії у сфері оборони України з моменту путінського вторгнення в 2014 році.

"Зустрічі в Києві відбулися після дискусій на Міжнародній виставці оборонного та безпекового обладнання у Лондоні у вересні щодо потенційного партнерства між британськими та українськими компаніями оборонного та безпекового сектору", – йдеться у повідомленні.

Загальний річний обсяг торгівлі товарами та послугами між Великою Британією та Україною вже виріс до 1,5 млрд фунтів стерлінгів.

У підсумку зустрічі, Міністерство оборони України уклало з компанією Babcock трирічний контракт на підтримку та обслуговування двох протимінних кораблів "Черкаси" та "Чернігів" для ВМС України після їх передачі від Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Це відбулося після заснування компанії Babcock Ukraine з відкриттям офісу в Україні.

Компанія Thales підписала меморандум про взаєморозуміння з українською компанією Aerodrone, яка займається розробкою безпілотних авіаційних систем, "що дозволить об'єднати найкращі українські та північноірландські інженерні розробки для створення нових спроможностй для Збройних сил України".

Також, британські компанії BAE Systems і AMS Integrated Solutions Ltd підписали угоду, яка дозволить їм надавати спеціалізовану підтримку артилерійських систем безпосередньо ЗСУ в Україні. Згідно з угодою, артилерійські системи, передані урядом Великої Британії, можуть бути відремонтовані і обслуговуватися в існуючих центрах технічного обслуговування AMS в Україні, де працюють українські інженери.