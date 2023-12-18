"Якщо потрібно, ми будемо на кордоні до 8 березня", – польські протестувальники у Дорогуську

Перед польським пунктом пропуску Дорогуськ, що на кордоні з Україною, знову протестують перевізники. Проте тепер до них долучилися ще й фермери. За словами протестувальників, у разі невиконання їхніх вимог вони перекриватимуть кордон до весни.

"Ми протестуємо вже 43 дні. Це одні з найтриваліших протестів у Польщі за останні роки, що свідчить про некомпетентність нинішньої влади. Чекаємо конкретики, не хочемо залишатися там до 8 березня. У разі потреби, якщо не буде результатів, ми будемо там до 8 березня", – заявила Едита Озиґала, лідерка протесту перевізників на прикордонному переході в Дорогуську, повідомляє RMF24.

Зупинять акцію тільки тоді, коли отримають конкретну інформацію щодо вимог.

"Ми ще не отримали жодної конкретики. Без конкретики у нас немає причин йти додому", – сказала Озиґала.

Як пише видання, протестувальники пропускатимуть три вантажівки на годину. Гуманітарний транспорт пропускатимуть через півгодини, але такі вантажівки будуть перевіряти митна, податкова служби, прикордонники та поліція. Тільки після такої перевірки документів автомобіль зможе проїхати як гуманітарний.

Без змін залишається пропуск легкового транспорту та автобусів.

За інформацією видання, цього разу вантажівки учасників протесту не пропустять на місце демонстрації. Їм дозволено завозити лише намети, вагончики та легкові автомобілі.

Що відомо про протест: