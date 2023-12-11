Польські мітингарі розблокували пункт пропуску "Дорогуськ – Ягодин"

Польські перевізники розблокували пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин". Блокування цього пункту пропуску тривало понад місяць.
Акція протесту перевізників перед цим пунктом пропуску завершилася сьогодні облизько 14:00. Про це повідомили в Державній прикордонній службі.
"Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", – йдеться у повідомленні.
У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів – вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються – прямуватимуть в бік Польші, додав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Блокада українського кордону польськими перевізниками
- Польські перевізники, що вимагають повернення обов'язкового ліцензування для українських водіїв вантажівок, продовжують блокування інших пунктів пропуск. 6 грудня вони розпочали страйк і заблокували три пункти: "Корчова-Краковець", "Гребенне-Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Потім до них додався і "Шегині-Медика".
- За час блокади на кордоні загинули двоє українських водіїв. Великої шкоди страйк завдає і постачанню необхідних для захисту України речей: від безпілотників до іншої волонтерської допомоги.
- Невдоволення польських перевізників пов'язане з конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та Євросоюзом. Вони заявляли, що страйк може тривати декілька місяців та стосуватися усіх пунктів пропуску. Якщо вимоги виконають, страйки обіцяли припинити. Однак у Мінрозвитку громад говорили, що більшість із вимог виконати нереально, зокрема повернення до системи видачі дозволів для роботи в Євросоюзі українським перевізникам. Заступник міністра Деркач також говорив, що угода діє в обидві сторони: не лише українці їдуть в ЄС без дозволів, а й перевізники ЄС в'їжджають до України без них, тож скасувати угоду лише на рівні однієї Польщі неможливо, писало BBC Україна. Деркач не виключає, що страйками польські перевізники намагаються вплинути на те, чи буде продовжено дію угоди після її завершення.
- Так званий транспортний безвіз між Україною та ЄС було затверджено торік. Угода діє до липня 2024. Польські перевізники вважають, що внаслідок дії угоди виникла надмірна конкуренція і вимагають повернути обов'язок отримувати дозволи на діяльність для українських транспортних фірм. Також перевізники Польщі хочуть, аби їм дозволили не ставати в електронну чергу на території України або надали окрему чергу для порожнього транспорту.