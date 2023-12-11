Польські мітингарі розблокували пункт пропуску "Дорогуськ – Ягодин"

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Польські перевізники розблокували пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин". Блокування цього пункту пропуску тривало понад місяць.

Акція протесту перевізників перед цим пунктом пропуску завершилася сьогодні облизько 14:00. Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

"Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", – йдеться у повідомленні.

У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів – вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються – прямуватимуть в бік Польші, додав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Блокада українського кордону польськими перевізниками