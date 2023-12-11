Ярослав Качинський назвав Дональда Туска німецьким агентом

Лідер «Права і справедливості» Ярослав Качинський назвав нового очільника польського уряду німецьким агентом.

Про це він заявив з трибуни польського Сейму.

Така заява стала відповіддю на виступ Дональда Туска, який у своїй промові після обрання пром’єром заявив, що партія Качинського в ході виборчої кампанії дискредитувала його брехнею про нацистське минуле діда. «Я хотів би присвятити цю перемогу моїм дідусям і бабусям, – заявив він. – Вони обоє провели війну в концтаборах. Коли 90% людей втекли з колишнього Вільного міста Ґданська й обрали Німеччину, двоє моїх дідів були серед тих кількох тисяч, що залишилися». Туск підкреслив, що навіть під час виступу в сеймі депутати від «Права і Справедливості» кричали йому «У Берлін» та «Für Deutschland» (Для Німеччини – нім).

«Я не знаю, ким були ваші дідусь і бабуся, але я знаю одне, ви німецький агент, просто німецький агент», – заявив натомість Качинський, звертаючись до Туска з трибуни Сейму. Депутати «Права і справедливості» при цьому скандували: «У Берлін!».

Нагадаємо, сьогодні Сейм обрав Дональда Туска прем'єр-міністром Польщі. Голосування підтримали 157 депутатів від «Громадянської коаліції», 33 депутати від «Польщі 2050», 32 депутати від Польської селянської партії і 26 депутатів від «Лівиці». Проти висловився 181 депутат «Права і Справедливості», 17 депутатів «Конфедерації» та троє депутатів «Кукіз'15».

Контекст

Один з дідів Дональда Туска, Юзеф Туск, був заарештований гестапо у 1939 році та ув’язнений у німецькому концтаборі. У 1944 році його звільнили, і як багатьох інших мешканців Вільного міста Гданськ, мобілізували у німецьку армію. У березні 1945 року він дезертирував і повернувся до Польщі. Факт його перебування у лавах вермахту активно використовують політичні опоненти Дональда Туска.

Що передувало

15 жовтня 2023 року в Польщі відбулися вибори до парламенту країни. За їх підсумками партія Ярослава Качинського «Право і Справедливість» вона набрала 35,38%, проте втратила шанси на формування більшості у Сеймі і перейшла в опозицію після восьми років перебування у владі. Потенційний партнер «Права і Справедливості», антиукраїнська «Конфедерація» набрала лише 7,16% виборців.

«Громадянська коаліція» набрала 30,70%, «Третій шлях» – 14,40%, «Нові ліві» – 8,61%. Ці три сили сформували коаліцію та обрали новий склад уряду під головуванням Дональда Туска.