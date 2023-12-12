Латвія запропонувала створити коаліцію дронів, щоб посилити українських військових.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічі з латвійським колегою Андрісом Спрудсом.

Спрудс уперше відвідав Київ. На зустріч з Умєровим йшлося про розширення програм навчання українських військових латвійськими інструкторами, протидію російським інформаційним атакам та інші проєкти для зміцнення спроможностей українських Сил оборони.

Які ще коаліції утворили союзники для підтримки України у війні проти Росії