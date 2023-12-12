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Латвія запропонувала створити коаліцію дронів

Ініціативу обговорили міністри оборони обох держав Рустем Умєров і Андріс Спрудс.

Латвія запропонувала створити коаліцію дронів
Андріс Спрудс і Рустем Умєров
Фото: Пресслужба Міноборони України

Латвія запропонувала створити коаліцію дронів, щоб посилити українських військових.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічі з латвійським колегою Андрісом Спрудсом.

Спрудс уперше відвідав Київ. На зустріч з Умєровим йшлося про розширення програм навчання українських військових латвійськими інструкторами, протидію російським інформаційним атакам та інші проєкти для зміцнення спроможностей українських Сил оборони.

Які ще коаліції утворили союзники для підтримки України у війні проти Росії

  • Німеччина і Франція, наприклад, виступили лідерами зі створення коаліції з посилення наземної протиповітряної оборони України.
  • У січні цього року через 120 годин після засідання Контактної групи з питань оборони України в німецькому Рамштайні запрацювала коаліція щодо танків Leopard.
  • Навесні стало відомо, що Великобританія та Нідерланди працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів.
  • У липні тодішній міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про сформовану коаліцію для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. До цієї коаліції увійшли 11 держав та Україна. Вони підписали меморандум, де виклали всі умови навчального процесу.
  • Великобританія і Норвегія очолили морську коаліцію, яка постачатиме кораблі та транспортні засоби для зміцнення здатності України діяти на морі.
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