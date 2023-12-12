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Уряд США може сьогодні оголосити про надання військової допомоги Україні

Обсяг нового пакета допомоги може сягати 200 мільйонів доларів. 

Уряд США може сьогодні оголосити про надання військової допомоги Україні
Військові США готують для відправки в Україну 155-мм боєприпаси, травень 2022.
Фото: US Department of Defense

Сьогодні, 12 грудня, Пентагон може оголосити про надання Україні нового пакета безпекової допомоги обсягом 200 млн доларів. 

Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на посадовця США Карлі Бебб.

До цього пакету Пентагон може включити:

  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;
  • ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням TOW;
  • протитанкові системи "Джавелін".

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Попередній пакет допомоги на 175 млн доларів Україна отримала від США 6 грудня.  До пакету увійшли боєприпаси ППО, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси, високошвидкісні протирадіаційні ракети, протиброневі ракети, боєприпаси для стрілецької зброї, підривні боєприпаси, запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.

Що відомо про підтримку з боку США і "критичний момент"

  • У жовтні цьгоо року адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення майже $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на американський кордон. 

  • Однак досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.

  • 4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано. 

  • 6 грудня демократи в Сенаті США представили новий законопроєкт, що включає допомогу Україні та Ізраїлю. Йдеться про пакет заходів на $111 мільярдів, з яких 15 млрд призначені Україні, а 10,6 – Ізраїлю. Однак є ризик, що документ не зможуть ухвалити через відсутність узгодженої позиції щодо південного кордону. 

  • 7 грудня законопроєкт, який передбачав надання Україні та Ізраїлю нової безпекової допомоги, був заблокований в Сенаті США. Річ у тім, що республіканці наполягали на своїх вимогах посилити заходи щодо контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.

  • Під час візиту до США Президент Зеленський провів зустріч зі сенаторами. Він наголошував на необхідності підтримки нашої держави, надання далекобійної зброї, систем ППО. Зеленський попередив сенаторів  - Україна не відмовиться від бойових дій, якщо підтримка ослабне. Тоді боротьба з РФ переросте у партизанську війну.
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