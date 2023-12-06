​Держдеп США озвучив вміст нового пакету допомоги Україні

США виділили Україні новий пакет допомоги на 175 млн доларів.
Як ідеться в заяві державного секретаря Ентоні Блінкена, цей пакет, у якому використовуються "обмежені ресурси, які залишаються доступними для допомоги Україні", передбачає надання зброї та техніки з раніше запланованого скорочення.
"Можливості, передбачені в сьогоднішньому пакеті, включають боєприпаси ППО, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси, високошвидкісні протирадіаційні ракети, протиброневі ракети, боєприпаси для стрілецької зброї, підривні боєприпаси, запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт", - йдеться в заяві.
Пентагон оприлюднив уточнений список допомоги:
- ракети АІМ-9М та АІМ-7 для ППО;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські постріли калібру 155 та 105 мм;
- високошвидкісні протирадіаційні ракети;
- ракети TOW;
- протитанкові комплекси Javelin та АТ-4;
- понад 4 мільйони набоїв до стрілецької зброї;
- транспортні засоби для буксирування та перевезення обладнання;
- підривні боєприпаси для розчищення перешкод;
- обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури;
- запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
"Поки Росія не припинить цю війну, припинивши свої жорстокі атаки і вивівши свої війська з України, дуже важливо, щоб Сполучені Штати продовжували очолювати створену нами коаліцію, яка складається з більш ніж 50 країн, які твердо підтримують Україну", - наголосив Блінкен.
Держсекретар наголосив: якщо Конгрес не вживе заходів щодо схвалення запиту Байдена щодо додаткового фінансування, це буде один із останніх пакетів допомоги Україні.
Яка ситуація з допомогою США для України
- 20 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на американський кордон.
- Однак досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.
- Речник американського Міністерства оборони Пет Райдер повідомив, що у Сполучених Штатів залишилося майже 6 мільярдів доларів на військову допомогу Україну.
- Нині керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що українська делегація обговорила план перемоги України над Росією з представниками республіканців у Конгресі.
- Виступати перед Сенатом США мав Володимир Зеленський, але виступ скасували через сварку республіканців та демократів щодо фінансування захисту кордону з Мексикою.
- Тим часом Україна просить продовжити акт про лендліз на 2024-й. Навіщо це потрібно і чому ми не використовували його досі - читайте в нашому матеріалі.
- Водночас зважаючи на ситуацію з голосування Конгресу Президент Зеленський запросив усі американські оборонні компанії до співпраці з Україною. Про це він сказав у зверненні до учасників конференції оборонних індустрій DFNC1: US Edition, яка відбувається у Вашингтоні.