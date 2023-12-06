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Пекін погрожує Лондону жорсткою відповіддю через санкції проти китайських компаній

Уряд Британії запровадив санкції проти китайських компаній, які забезпечували російську армію.

Пекін погрожує Лондону жорсткою відповіддю через санкції проти китайських компаній
Фото: ЕРА/UPG

Китай погрожує Британії жорсткою відповіддю після запровадження нею санкцій проти китайських компаній, які є пособниками Кремля. Таку заяву зробили у посольстві КНДР у Британії, – пише Sky News.

Посольство Китаю у Великій Британії закликало уряд "виправити свої помилки" після накладення санкцій на китайські компанії.

Відповідаючи на нові 46 санкцій Великої Британії, посольство заявило, що "рішуче виступає проти дій британської сторони", – звинувативши Великобританію в порушенні міжнародного права.

"Будь-які дії, які завдають шкоди інтересам Китаю, будуть зустрінуті жорсткою відповіддю", – заявили в посольстві.

Що передувало:

  • Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про санкції проти осіб і груп з різних країн, які ймовірно причетні до російських військових ланцюжків поставок. До переліку підсанкційних компаній внесли і низку китайських.
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