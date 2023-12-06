Пекін погрожує Лондону жорсткою відповіддю через санкції проти китайських компаній

Китай погрожує Британії жорсткою відповіддю після запровадження нею санкцій проти китайських компаній, які є пособниками Кремля. Таку заяву зробили у посольстві КНДР у Британії, – пише Sky News.
Посольство Китаю у Великій Британії закликало уряд "виправити свої помилки" після накладення санкцій на китайські компанії.
Відповідаючи на нові 46 санкцій Великої Британії, посольство заявило, що "рішуче виступає проти дій британської сторони", – звинувативши Великобританію в порушенні міжнародного права.
"Будь-які дії, які завдають шкоди інтересам Китаю, будуть зустрінуті жорсткою відповіддю", – заявили в посольстві.
Що передувало:
- Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про санкції проти осіб і груп з різних країн, які ймовірно причетні до російських військових ланцюжків поставок. До переліку підсанкційних компаній внесли і низку китайських.