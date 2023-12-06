​Єврокомісія передбачила 4 млн євро для покращення доступу до медичних послуг українських біженців

Європейська комісія передбачила 4 млн євро для покращення доступу до медичних послуг українських біженців, передає "Європейська правда".
ЄК запустила відповідний проєкт для тих осіб, які мають тимчасовий захист у країнах ЄС та Молдові. Кошти виділяють у межах програми EU4Health. Проєкт розрахований на два роки, його підтримують Єврокомісія, ВООЗ та Міжнародна організація з міграції.
Він має покращити спроможність національних систем охорони здоров’я і доступ до медичних послуг українців з тимчасовим захистом у Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщині, Чехії, Словаччині, Латвії, Литві, Естонії та Молдові.
Крім розширення доступу до медичних послуг, йдеться також про профільне працевлаштування українських медиків у країнах перебування та розвиток таких мереж, щоб вони могли працювати з українцями з тимчасовим захистом.
Проєкт є наслідком домовленості про співпрацю між Єврокомісією та Міністерством охорони здоров'я, яку сторони підписали у червні цього року.
Яку допомогу отримують українські біженці з кордоном
- Станом на 30 вересня цього року статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу мали 4 186 165 осіб, які виїхали з України через бойові дії після 24 лютого 2022 року. Найбільше українських біженців - у Німеччині, Польщі та Чехії.
- Минулого місяця Єврокомісія виділила ще 110 млн євро для підтримки українців, які постраждали від війни. Загальна сума гуманітарної допомоги ЄС у відповідь на війну Росії в Україні сягнула вже 843 мільйони євро.
- У жовтні Євросоюз остаточно погодив тимчасовий захист для біженців із України до березня 2025 року.