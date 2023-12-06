​Поліція Непалу затримала 10 осіб, які вербували чоловіків до російської армії

Зловмисники незаконно брали з людини до 9 000 доларів і відправляли їх до Росії за "гостьовими" (туристичними) візами.

У Непалі поліція затримала 10 осіб, які брали з безробітних молодих людей гроші за туристичні візи, а потім відправляли їх для незаконного призову в армію Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Начальник районної поліції Катманду Бхупендра Хатрі розповів, що зловмисників затримали проттягом останніх кількох днів "за наводками". Наразі вони перебувають під вартою.

За словами Хатрі, затримані незаконно брали з кожної людини до 9 000 доларів і відправляли їх до Росії за "гостьовими" (туристичними) візами, в основному через ОАЕ. Потім їх вербували до армії РФ.

"Це справа про контрабанду людей, організовану злочинність", - додав Хатрі.

Зазначимо, що громадяни Непалу, крім своєї армії, можуть служити в арміях Британії та Індії. З Росією таких домовленостей нема.

Днями Непал звернувся до Москви з проханням не вербувати своїх громадян і негайно відправити всіх непальських солдатів назад до країни.

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