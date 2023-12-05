На південне узбережжя Індії зійшов циклон Мічаунг зі швидкістю вітру до 110 км/год, вбивши щонайменше 9 осіб, зокрема дитину, пише Reuters.
У штаті Андхра-Прадеш потужні зливи викликали високі хвилі, що впали на прибережні міста, затопивши дороги.
За інформацією метеорологічного бюро, протягом наступної доби у деяких частинах штату випаде понад 200 мм дощу.
Щонайменше 8000 людей було евакуйовано.
Чотирирічний хлопчик загинув у районі Тірупаті після падіння стіни, а вісім людей загинули в сусідньому штаті Тамілнад, повідомила влада.
У столиці Тамілнаду місті Ченнай, великому центрі електроніки та промисловості, повінь знесла з доріг автомобілі та затопила злітно-посадкову смугу, що призвело до призупинення роботи одного з найбільш завантажених аеропортів Індії. Роботу зупинила і низка приватних компаній.
Дощі та вітер також ламали лінії електропередач і виривали дерева, а в Андхра-Прадеші було скасовано понад 140 поїздів і 40 авіарейсів.
Що було раніше
- У грудні 2015 року повені в Тамілнаді забрали життя щонайменше 290 людей і завдали значних збитків.
- Навесні група вчених Організації Об'єднаних Націй заявила, що світ чекає ще більше хвиль спеки, періодів посухи, екстремальних дощів та повеней. Аби уникнути найгірших наслідків зміни клімату, потрібно скоротити викиди парникових газів на 60% до 2035 року.
- У серпні на півночі Індії унаслідок зсувів та повеней загинули щонайменше 348 людей. Було зруйновано понад 2220 будинків, а 10 000 були частково пошкоджені.
- Минулого тижня у Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати) стартувала конференція ООН зі зміни клімату 2023 року (COP28), у якій беруть участь десятки тисяч делегатів з 200 країн. Вони мають досягнути одностайної угоди про те, як боротися зі зміною клімату.