Хвилі впали на прибережні міста, затопивши дороги, вирвавши дерева і зламавши лінії електропередач.

На південне узбережжя Індії зійшов циклон Мічаунг зі швидкістю вітру до 110 км/год, вбивши щонайменше 9 осіб, зокрема дитину, пише Reuters.

У штаті Андхра-Прадеш потужні зливи викликали високі хвилі, що впали на прибережні міста, затопивши дороги.

За інформацією метеорологічного бюро, протягом наступної доби у деяких частинах штату випаде понад 200 мм дощу.

Щонайменше 8000 людей було евакуйовано.

Чотирирічний хлопчик загинув у районі Тірупаті після падіння стіни, а вісім людей загинули в сусідньому штаті Тамілнад, повідомила влада.

У столиці Тамілнаду місті Ченнай, великому центрі електроніки та промисловості, повінь знесла з доріг автомобілі та затопила злітно-посадкову смугу, що призвело до призупинення роботи одного з найбільш завантажених аеропортів Індії. Роботу зупинила і низка приватних компаній.

Дощі та вітер також ламали лінії електропередач і виривали дерева, а в Андхра-Прадеші було скасовано понад 140 поїздів і 40 авіарейсів.

Фото: EPA/UPG

Що було раніше