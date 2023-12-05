Мануель Роча шпигував на користь Куби понад 40 років, − генпрокурор США

Сполучені Штати звинуватили колишнього посла в Болівії, 73-річного Мануеля Рочу в шпигунстві на користь Куби протягом понад 40 років. Рочу арештували минулого тижня, пише Reuters.
У Міністерстві юстиції повідомили, що йому висунули обвинувачення у скоєнні кількох федеральних злочинів, зокрема у тому, що він діяв як нелегальний іноземний агент та використовував паспорт, отриманий шахрайським шляхом.
Мін’юст назвав шпигунство Рочі одним із “наймасштабніших та найтриваліших проникнень іноземного агента в уряд США”.
“Ми стверджуємо, що понад 40 років Віктор Мануель Роча служив агентом кубинського уряду, шукав і отримав посади в уряді Сполучених Штатів, які нададуть йому доступ до непублічної інформації та можливість впливати на зовнішню політику США”, − заявив генеральний прокурор США Меррік Гарленд.
У судовому документі, поданому в південному окрузі Флориди, де ексдипломат постав перед судом, США звинувачують Рочу в таємній підтримці Куби та її таємної місії зі збору розвідданих проти Вашингтона з 1981 року.
Згідно з документом, Роча визнав, що десятиліттями працював на Кубу під час серії зустрічей у 2022 і 2023 роках з агентом ФБР під прикриттям, який видавав себе за таємного представника Головного управління розвідки Куби.
Кар’єра Мануеля Рочі
- Роча працював у Раді національної безпеки Білого дому з 1994 до 1995 року і радником командувача Південним командуванням збройних сил США приблизно з 2006 по 2012 рік.
- У листопаді 1981 року Роча почав працювати в Державному департаменті на посаді політичного співробітника посольства США у Домініканській Республіці. Після цього був політичним агентом, офіцером з військових питань у посольстві США у Гондурасі і обіймав посаду першого секретаря посольства США в Мехіко.
- Наприкінці 1991 року стає заступником голови посольства США в Санто-Домінго, за кілька років стає директором із міжамериканських справ у Раді національної безпеки США, впливаючи на дипломатію з кубинським урядом. Два роки Роча займає посаду головного офіцера відділу інтересів США посольства Швейцарії в Гавані, яке було де-факто посольством США до відлиги в Кубі 2015 року, яка нормалізувала дипломатичні відносини.
- З липня 1997 до листопада 1999-го був заступником голови посольства США в Буенос-Айресі. Він також служив в Італії і обіймав посаду посла США в Болівії з 2000-го до 2002 року.
Ще трохи про шпигунство
- У червні ЗМІ написали, що Китай уклав таємну угоду з Кубою щодо встановлення об’єкта електронного прослуховування на острові приблизно в 160 км від Флориди. Пекін цю інформацію заперечив, а держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американці сповільнили спроби шпигунства на острові.
- На початку лютого Cполучені Штати збили над територією Північної Америки китайську "кулю-шпигунку", яка збирала розвідувальні дані про військові об’єкти США. Тоді американські чиновники заявили, що Китай має “флот” повітряних куль для спостереження різних форм і розмірів, який він розгорнув на п’яти континентах.
- Влітку стало відомо, що збитий аеростат мав американські запчастини. Більше про скандальну кулю читайте у матеріалі Lb.ua "Небезпечний аеростат: як повітряний зонд погіршив відносини США та Китаю".
- Навесні китайський технологічний гігант Hikvision – найбільший у світ камер спостережень, − заперечив, що використовує свою продукцію, яку продає уряду США, для шпигунства на користь Китаю.
- Цікаво, що у липні глава Секретної розвідувальної служби МЗС Великобританії (МІ-6) Річард Мур заявив, що майбутнім шпигунства є люди, а не штучний інтелект.
- Наприкінці листопада Північна Корея з третьої спроби змогла вивести на орбіту її військовий супутник “Малліган-1”. Невдовзі після запуску Пхеньян заявив, що супутник зробив фото Білого дому у Вашингтоні, Міністерства оборони США та військово-морської бази США “Норфолк”.