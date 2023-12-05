Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Україна вперше почала виробляти по шість САУ "Богдана" на місяць, а від партнерів отримала дефіцитні ракети і нові ЗРК
Україна вперше почала виробляти по шість САУ "Богдана" на місяць, а від партнерів отримала дефіцитні ракети і нові ЗРК
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Викривачі корупції: як це працює
Викривачі корупції: як це працює
Забудова Екопарку Осокорки: хто бездіє і чому це може спричинити нові сутички й протести?
Забудова Екопарку Осокорки: хто бездіє і чому це може спричинити нові сутички й протести?
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
Міста України: захід — промисловий, а схід — без інвестицій?
Міста України: захід — промисловий, а схід — без інвестицій?
Бізнес має дуже серйозні проблеми з кадрами, – інвестбанкір Мазепа
ПозиціяБізнес має дуже серйозні проблеми з кадрами, – інвестбанкір Мазепа
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
ГоловнаСвіт

Мануель Роча шпигував на користь Куби понад 40 років, − генпрокурор США

Мін’юст назвав шпигунство Рочі одним із “наймасштабніших та найтриваліших проникнень іноземного агента в уряд США”.

Мануель Роча шпигував на користь Куби понад 40 років, − генпрокурор США
Мануель Роча
Фото: Фото: perfil.com

Сполучені Штати звинуватили колишнього посла в Болівії, 73-річного Мануеля Рочу в шпигунстві на користь Куби протягом понад 40 років. Рочу арештували минулого тижня, пише Reuters.

У Міністерстві юстиції повідомили, що йому висунули обвинувачення у скоєнні кількох федеральних злочинів, зокрема у тому, що він діяв як нелегальний іноземний агент та використовував паспорт, отриманий шахрайським шляхом.

Мін’юст назвав шпигунство Рочі одним із “наймасштабніших та найтриваліших проникнень іноземного агента в уряд США”.

“Ми стверджуємо, що понад 40 років Віктор Мануель Роча служив агентом кубинського уряду, шукав і отримав посади в уряді Сполучених Штатів, які нададуть йому доступ до непублічної інформації та можливість впливати на зовнішню політику США”, − заявив генеральний прокурор США Меррік Гарленд.

Підписуйтесь на наш Google News

У судовому документі, поданому в південному окрузі Флориди, де ексдипломат постав перед судом, США звинувачують Рочу в таємній підтримці Куби та її таємної місії зі збору розвідданих проти Вашингтона з 1981 року.

Згідно з документом, Роча визнав, що десятиліттями працював на Кубу під час серії зустрічей у 2022 і 2023 роках з агентом ФБР під прикриттям, який видавав себе за таємного представника Головного управління розвідки Куби.

Дружина Рочі Карла Роча і адвокатка колишнього дипломата Жаклін Аранго
Фото: EPA/UPG
Дружина Рочі Карла Роча і адвокатка колишнього дипломата Жаклін Аранго

Кар’єра Мануеля Рочі

  • Роча працював у Раді національної безпеки Білого дому з 1994 до 1995 року і радником командувача Південним командуванням збройних сил США приблизно з 2006 по 2012 рік.
  • У листопаді 1981 року Роча почав працювати в Державному департаменті на посаді політичного співробітника посольства США у Домініканській Республіці. Після цього був політичним агентом, офіцером з військових питань у посольстві США у Гондурасі і обіймав посаду першого секретаря посольства США в Мехіко.
  • Наприкінці 1991 року стає заступником голови посольства США в Санто-Домінго, за кілька років стає директором із міжамериканських справ у Раді національної безпеки США, впливаючи на дипломатію з кубинським урядом. Два роки Роча займає посаду головного офіцера відділу інтересів США посольства Швейцарії в Гавані, яке було де-факто посольством США до відлиги в Кубі 2015 року, яка нормалізувала дипломатичні відносини. 
  • З липня 1997 до листопада 1999-го був заступником голови посольства США в Буенос-Айресі. Він також служив в Італії і обіймав посаду посла США в Болівії з 2000-го до 2002 року.

Ще трохи про шпигунство

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies