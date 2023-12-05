Мануель Роча шпигував на користь Куби понад 40 років, − генпрокурор США

Сполучені Штати звинуватили колишнього посла в Болівії, 73-річного Мануеля Рочу в шпигунстві на користь Куби протягом понад 40 років. Рочу арештували минулого тижня, пише Reuters.

У Міністерстві юстиції повідомили, що йому висунули обвинувачення у скоєнні кількох федеральних злочинів, зокрема у тому, що він діяв як нелегальний іноземний агент та використовував паспорт, отриманий шахрайським шляхом.

Мін’юст назвав шпигунство Рочі одним із “наймасштабніших та найтриваліших проникнень іноземного агента в уряд США”.

“Ми стверджуємо, що понад 40 років Віктор Мануель Роча служив агентом кубинського уряду, шукав і отримав посади в уряді Сполучених Штатів, які нададуть йому доступ до непублічної інформації та можливість впливати на зовнішню політику США”, − заявив генеральний прокурор США Меррік Гарленд.

У судовому документі, поданому в південному окрузі Флориди, де ексдипломат постав перед судом, США звинувачують Рочу в таємній підтримці Куби та її таємної місії зі збору розвідданих проти Вашингтона з 1981 року.

Згідно з документом, Роча визнав, що десятиліттями працював на Кубу під час серії зустрічей у 2022 і 2023 роках з агентом ФБР під прикриттям, який видавав себе за таємного представника Головного управління розвідки Куби.

Фото: EPA/UPG Дружина Рочі Карла Роча і адвокатка колишнього дипломата Жаклін Аранго

Кар’єра Мануеля Рочі

Роча працював у Раді національної безпеки Білого дому з 1994 до 1995 року і радником командувача Південним командуванням збройних сил США приблизно з 2006 по 2012 рік.

У листопаді 1981 року Роча почав працювати в Державному департаменті на посаді політичного співробітника посольства США у Домініканській Республіці. Після цього був політичним агентом, офіцером з військових питань у посольстві США у Гондурасі і обіймав посаду першого секретаря посольства США в Мехіко.

Наприкінці 1991 року стає заступником голови посольства США в Санто-Домінго, за кілька років стає директором із міжамериканських справ у Раді національної безпеки США, впливаючи на дипломатію з кубинським урядом. Два роки Роча займає посаду головного офіцера відділу інтересів США посольства Швейцарії в Гавані, яке було де-факто посольством США до відлиги в Кубі 2015 року, яка нормалізувала дипломатичні відносини.

З липня 1997 до листопада 1999-го був заступником голови посольства США в Буенос-Айресі. Він також служив в Італії і обіймав посаду посла США в Болівії з 2000-го до 2002 року.

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