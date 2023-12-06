"Це війна, ситуація змінюється", – Умєров про скасування брифінгу Зеленського перед сенаторами

Міністр оборони України Рустем Умєров сказав, що президент Володимир Зеленський учора скасував виступ перед Сенатом через зміну ситуації. Таку заяву в ефірі Fox News наводить УП.

"Це війна, ситуація змінюється. Але, я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу", – сказав він.

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