"Це війна, ситуація змінюється", – Умєров про скасування брифінгу Зеленського перед сенаторами

Міністр оборони України Рустем Умєров сказав, що президент Володимир Зеленський учора скасував виступ перед Сенатом через зміну ситуації. Таку заяву в ефірі Fox News наводить УП.
"Це війна, ситуація змінюється. Але, я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу", – сказав він.
Що передувало
- Учора лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер повідомив, що увечері перед сенаторами виступить президент України. Шумер сказав, що Зеленського запросила виступити адміністрація президента США, а сам сенатор передав це запрошення. Нью-йоркський демократ сказав, що запрошення зробили для того, щоб український президент міг безпосередньо проінформувати всіх сенаторів про те, "що поставлено на карту".
- Увечері з'ясувалося, що Зеленський скасував брифінг. Шумер сказав, що "щось сталося в останню хвилину".
- Посол України в США Оксана Маркарова, коментуючи скасування виступу, сказала, що "нічого катастрофічного не відбулося". Вона пояснила, що в ці дні з візитом у США перебуває українська делегація включно з міністром Умєровим, і її представники проводять зустрічі високо рівня з американськими посадовцями.
- Виступ Зеленського перед сенаторами був анонсований на тлі затягнутої ситуації із розглядом виділення нової допомоги Україні та заяви Білого дому про те, що гроші і час для допомоги українцям закінчуються.