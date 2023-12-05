Зеленський звернеться до Сенату США щодо допомоги Україні: щоб "почути прямо, що саме поставлено на карту"

Президент Володимир Зеленський виступить зі зверненням до сенаторів в рамках секретного брифінгу щодо війни в Україні. Він говоритиме через захищену лінію відеозв'язку, повідомив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

Шумер сказав, що Зеленського запросила виступити адміністрація президента США, а сам сенатор передав це запрошення. Нью-йоркський демократ сказав, що запрошення зробили для того, щоб український президент міг безпосередньо проінформувати всіх сенаторів про те, "що поставлено на карту".

"Сьогодні я повідомляю, що адміністрація Байдена запросила українського президента Зеленського звернутися до сенаторів захищеним відеозв'язком під час нашого секретного брифінгу завтра, щоб ми могли почути прямо від нього, що саме поставлено на карту під час голосування за додатковий законопроєкт про національну безпеку", – сказав він.

Tonight, I’m announcing that the Biden admin invited Ukrainian President Zelenskyy to address Senators via secure video as part of our classified briefing tomorrow, so we can hear directly from him precisely what’s at stake in the vote on the national security supplemental bill. — Chuck Schumer (@SenSchumer) December 5, 2023

Про яку допомогу йдеться