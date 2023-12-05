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Зеленський звернеться до Сенату США щодо допомоги Україні: щоб "почути прямо, що саме поставлено на карту"

Пропозиція виступу походить від адміністрації Джо Байдена. 

Зеленський звернеться до Сенату США щодо допомоги Україні: щоб "почути прямо, що саме поставлено на карту"
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський виступить зі зверненням до сенаторів в рамках секретного брифінгу щодо війни в Україні. Він говоритиме через захищену лінію відеозв'язку, повідомив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

Шумер сказав, що Зеленського запросила виступити адміністрація президента США, а сам сенатор передав це запрошення. Нью-йоркський демократ сказав, що запрошення зробили для того, щоб український президент міг безпосередньо проінформувати всіх сенаторів про те, "що поставлено на карту".

"Сьогодні я повідомляю, що адміністрація Байдена запросила українського президента Зеленського звернутися до сенаторів захищеним відеозв'язком під час нашого секретного брифінгу завтра, щоб ми могли почути прямо від нього, що саме поставлено на карту під час голосування за додатковий законопроєкт про національну безпеку", – сказав він.

Про яку допомогу йдеться

  • Ще 20 жовтня адміністрація Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначаються для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на власний американський кордон. Допомога Україні призначена для поставок додаткових озброєнь і техніки для того, щоби посилити можливості ЗСУ на полі бою, а також захистити мирні міста від ракетних ударів Росії. Очікувалося, що це додаткове фінансування зброї для України зменшить навантаження на запаси Пентагону.
  • Однак по сьогодні Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal. 
  • Суперечки щодо того, кому допомога "потрібніша": Україні чи Ізраїлю або ж обом одразу, загроза шатдауну і заміна спікера Палати представників затягли час і в листопаді за пропоноване фінансування так і не проголосували. 
  • 4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано. 
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