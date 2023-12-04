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Литва виділяє Україні 1 млн євро допомоги через Банку розвитку Ради Європи

Кошти спрямують на соціальні потреби України.

Литва виділяє Україні 1 млн євро допомоги через Банку розвитку Ради Європи
Фото: marijampole.lt

У понеділок міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте та голова Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) Карло Монтічеллі підписали у Вільнюсі угоду, згідно з якою Литва спрямовує до Українського фонду солідарності БРРЄ 1 млн євро. Кошти спрямують на задоволення різних соціальних потреб, що виникли в результаті війни, – пише LRT.

Метою Українського фонду солідарності БРРЄ є підтримка вимушених переселенців та сприяння відновленню України. Кошти цього фонду будуть спрямовані на задоволення різних соціальних потреб, що виникли в результаті війни, таких як забезпечення благополуччя та інтеграції вимушених переселенців, відновлення соціальної інфраструктури найважливіших територій країни.

За словами Скайсте, основна увага фонду буде спрямована на соціальну та медичну інфраструктуру України, а також на реконструкцію житлових будинків.

«Ми розглядаємо цей власний внесок як частину ширшої стратегії. Литва виділила понад 1,9% ВВП на підтримку України через різні інструменти фінансової та прямої підтримки. Це один із найвищих показників взагалі серед усіх країн, які надають допомогу (Україні – BNS)", – заявила Скайсте після підписання договору.

Нагадаємо, Литва внесе два мільйони євро до ініціативи "Зерно з України". Ці кошти мають "допомогти пом'якшити загрози продовольчої безпеки, спричинені агресивною війною Росії".

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