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​Данія вилучає з обігу банкноту найбільшого номіналу - 1000 крон

У 90% випадків готівкові покупки становлять менше 500 крон, тому вона не потрібна.

​Данія вилучає з обігу банкноту найбільшого номіналу - 1000 крон
Фото: crafta.ua

Данія, де готівка використовується рідко, планує вилучити з обігу банкноти номіналом 1000 крон (приблизно 134 євро) до травня 2025 року.

Про це повідомляє Euronews.

"З еволюцією платіжних звичок данців банкнота номіналом 1000 крон більше не потрібна", - пояснив Крістіан Кеттел Томсен, директор Nationalbanken.

У скандинавській країні лише 10% розрахунків у магазинах здійснюються готівкою – це вже вдвічі менше, ніж у 2017 році.

У 90% випадків покупки становлять менше 500 крон (приблизно 67 євро). Це досить незвично порівняно з більшою частиною єврозони, де більше половини комерційних платежів здійснюються готівкою.

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Відмова від банкноти у 1000 крон також спрямована на боротьбу з економічною злочинністю.

"1000 крон використовується частіше, ніж інші банкноти, у різних фінансових злочинах", – підтвердили в Центробанку.

Зазначимо, що банкнота в 1000 крон увійшла в обіг у 1975 році через дуже високу інфляцію. Після травня 2025 року в Данії залишиться лише чотири банкноти: номіналом 50, 100, 200 і 500 крон.

Нагадаємо, в грудні минулого року Національний банк України ввів у обіг нову пам’ятну банкноту номіналом 500 гривень, присвячену 300-річчю від дня народження Григорія Сковороди.

У 2019 році  НБУ вирішив увести в обіг банкноту 1000 гривень із Вернадським і вивести дрібні копійки.

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