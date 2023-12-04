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Білий дім попередив Конгрес, що гроші і час для допомоги Україні закінчуються

Адміністрація президента Байдена закликає конгресменів почати діяти, бо кошти закінчаться до кінця року. 

Білий дім попередив Конгрес, що гроші і час для допомоги Україні закінчуються
Фото: EPA\UPG

Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу, пише Reuters.

Янг сказала, що гроші майже закінчилися, і час уже добігає кінця. Вона наголосила, що Конгрес має почати діяти.

"Я хочу чітко пояснити: без дій Конгресу до кінця року ми вичерпаємо ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України та забезпечити обладнання з військових запасів США. Немає чарівного джерела фінансування, щоб зустріти цей момент. У нас закінчилися гроші – і майже закінчився час", – сказала вона.

Ще в жовтні Білий дім подав до Конгресу запит на $106 млрд для фінансування охорони власних кордонів, підтримки Тайваню та надання військової допомоги Україні та Ізраїлю. З цих коштів понад 61 млрд призначалися для України.

Однак до нині Конгрес фінансування не схвалив – процес затягнули консервативні республіканці, які хотіли надати допомогу лише Ізраїлю, без України. Також на ситуацію вплинуло звільнення спікеру Палати представників та тривалий процес вибору нового.

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