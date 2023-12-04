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Прокуратура Франції розслідує смертельний напад біля Ейфелевої вежі

Підозрюваний Арман Раджабпур-Міяндоаба перебував під наглядом спецслужб через ісламську радикалізацію.

Прокуратура Франції розслідує смертельний напад біля Ейфелевої вежі
Очільник антитерористичної прокуратури Франції Жан-Франсуа Рікар
Фото: EPA/UPG

Прокуратура Франції почала розслідування смерті чоловіка біля Ейфелевої вежі у Парижі, пише Associated Press.

23-річному німецько-філіппінському туристу у неділю завдали смертельного ножового поранення. У нападі підозрюють Армана Раджабпур-Міяндоаба, який перебував під наглядом через підозру в ісламській радикалізації.

Очільник прокуратури Жан-Франсуа Рікар заявив, що підозрюваному може бути висунуто попереднє звинувачення у вбивстві у зв'язку з терористичною діяльністю. Він перебуває під вартою в поліції.

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Раджабпур-Міяндоаб перед атакою записав відео, на якому присягнув на вірність угрупованню “Ісламська держава” і висловив підтримку ісламським екстремістам в Африці, Іраку, Сирії, єгипетському Синаї, Ємені, Ірані та Пакистані. 

За словами прокурора, відео арабською мовою було опубліковано в акаунті нападника на платформі X. Його нещодавні пости містили посилання на війну між Ізраїлем та ХАМАСом.

Раджабпур-Міяндоаб народився в 1997 році неподалік від Парижа, в родині без релігійної приналежності. Він прийняв іслам у віці 18 років і швидко став симпатиком ісламської екстремістської ідеології.

У 2016 році затриманий планував приєднатися до угруповання “Ісламська держава” в Сирії. Його ув’язнили до 2020-го за звинуваченням у плануванні насильства. Прокуратура підтвердила, що він перебував на психіатричному лікуванні та був у спеціальному списку ультрарадикалів. Після випробувального терміну Раджабпур-Міяндоаб потрапив під нагляд спецслужб.

Поліція затримала для допитів трьох людей з його оточення та родини.

Після нападу прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн скликала зустріч із ключовими міністрами та посадовцями особами, які відповідають за питання безпеки.

Нагадаємо, у суботу підозрюваний спершу напав з ножем на туристів на набережній Гренель, за кілька метрів від Ейфелевої вежі, внаслідок чого громадянин Німеччини отримав смертельні поранення. Потім він атакував з молотком двох інших людей, вигукуючи "Аллах Акбар". Після цього чоловіка заарештували.

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