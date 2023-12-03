У Нью-Йорку зарізали чотирьох людей, серед них два підлітки

В окрузі Квінсі американського штату Нью-Йорк унаслідок ножового поранення померло чотири людини, зокрема два підлітки.

Про це пише BBC.

Ще троє осіб отримали поранення.

Поліція знайшла жертв і поранених зранку у неділю у підпаленому будинку у районі Фар Рокавей.

Молода жінка подзвонила на службу порятунку 911, заявивши, що “її двоюрідний брат вбиває членів її сім’ї”. На місце події направили двох офіцерів, де вони побачили чоловіка, який виходив з багажем.

Коли поліцейські спробували поговорити з ним, чоловік вихопив ножа, вдаривши одного поліцейського у груди, а іншого – в голову. Після цього один з правоохоронців вистрілив у нападника. Зловмисника довезли до лікарні, але після прибуття констатували його смерть.

Згодом з’ясувалося, що підозрюваний зарізав 11-річну дівчинку, 12-річного хлопчика, 44-річну жінку та чоловіка віком приблизно 30 років.

Поліція вважає, що всі жертви померли внаслідок ножових поранень, а на місці події було знайдено кухонний ніж для біфштексів. 39-річного підозрюваного Кортні Гордона раніше арештовували за домашнє насильство в Бронксі. У момент нападу він відвідував членів своєї родини в Квінсі.

Поліція повідомила, що розслідування триває, особа, яка подзвонила рятувальникам, дає свідчення.

Нагадаємо, у вересні поліція Лас-Вегаса висунула звинувачення у вбивстві репера Тупака Шакура у вересні 1996 року. Велике журі штату Невада висунуло звинувачення 60-річному Дуейну “Кеффе Д” Девісу у вбивстві з використанням зброї.