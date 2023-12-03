СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Волонтери скаржаться, що з ночі стоять у чергах на кордоні через нові правила ввезення гуманітарки. Пояснюємо, що відбувається
Волонтери скаржаться, що з ночі стоять у чергах на кордоні через нові правила ввезення гуманітарки. Пояснюємо, що відбувається
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
ГоловнаСвіт

У Нью-Йорку зарізали чотирьох людей, серед них два підлітки

Поліція застрелила підозрюваного.

У Нью-Йорку зарізали чотирьох людей, серед них два підлітки
Фото: EPA/UPG

В окрузі Квінсі американського штату Нью-Йорк унаслідок ножового поранення померло чотири людини, зокрема два підлітки.

Про це пише BBC.

Ще троє осіб отримали поранення.

Поліція знайшла жертв і поранених зранку у неділю у підпаленому будинку у районі Фар Рокавей.

Молода жінка подзвонила на службу порятунку 911, заявивши, що “її двоюрідний брат вбиває членів її сім’ї”. На місце події направили двох офіцерів, де вони побачили чоловіка, який виходив з багажем. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Коли поліцейські спробували поговорити з ним, чоловік вихопив ножа, вдаривши одного поліцейського у груди, а іншого – в голову. Після цього один з правоохоронців вистрілив у нападника. Зловмисника довезли до лікарні, але після прибуття констатували його смерть.

Згодом з’ясувалося, що підозрюваний зарізав 11-річну дівчинку, 12-річного хлопчика, 44-річну жінку та чоловіка віком приблизно 30 років.

Поліція вважає, що всі жертви померли внаслідок ножових поранень, а на місці події було знайдено кухонний ніж для біфштексів. 39-річного підозрюваного Кортні Гордона раніше арештовували за домашнє насильство в Бронксі. У момент нападу він відвідував членів своєї родини в Квінсі.

Поліція повідомила, що розслідування триває, особа, яка подзвонила рятувальникам, дає свідчення.

Нагадаємо, у вересні поліція Лас-Вегаса висунула звинувачення у вбивстві репера Тупака Шакура у вересні 1996 року. Велике журі штату Невада висунуло звинувачення 60-річному Дуейну “Кеффе Д” Девісу у вбивстві з використанням зброї.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies