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Якщо Путіна не зупинити в Україні, він повернеться за "добавкою", - Кемерон

"Немає сенсу сподіватися на чарівне повернення світу у його колишній стан".

Якщо Путіна не зупинити в Україні, він повернеться за "добавкою", - Кемерон
Девід Кемерон
Фото: Facebook/David Cameron

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон упевнений, що якщо не зупинити Володимира Путіна в Україні, то він "повернеться за добавкою".

Про це він розповів в інтерв'ю The Sun.

Кемерон наголосив, що Велика Британія має зрозуміти, "як змінився світ".

"Сили, що формують його - палія війни у Кремлі - агресивніший Китай, ісламістський екстремізм, що отруює голови молоді, – ці речі не зникнуть відразу. Немає сенсу сподіватися на чарівне повернення світу у його колишній стан", - зазначив він.

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"Якщо Путіна не зупинити в Україні, він повернеться за добавкою. І ми знаємо з нашої історії, що умиротворення диктаторів у кінцевому підсумку руйнує британські інтереси та коштує британцям життя", - додав Кемерон.

Нагадаємо, що 16 листопада Кемерон приїжджав в Україну. Це був  його перший закордонний візит на новій посаді. Під час візиту Кемерон побував у Одесі та підтвердив продовження підтримки України.

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