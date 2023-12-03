Окупанти обстріляли дві лікарні та центр Херсона, загинула жінка (оновлено)

У неділю російські окупанти обстріляли два медичні заклади Херсона та центральну частину міста. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще троє зазнали поранень. Про це повідомили у міській військовій адміністрації.

Пізніше у Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок обстрілу загинула жінка, яка перебувала на вулиці.

Також відомо про ще чотирьох містян, які отримали поранення.

“За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, − зазначили у відомстві.

Фото: Роман Мрочко

Окрім цього, за інформацією начальника обласної військової адміністрації, Олександра Прокудіна, росіяни завдали ударів по двох медзакладах міста. На щастя, без постраждалих.

У неділю близько 11 години російська армія обстріляла с. Садове Херсонської міської територіальної громади. Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік 78 років.