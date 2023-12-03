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У Мелітопольському районі окупанти інсценуть виявлення зброї та влаштовують рейди на дорогах

Мер районного центру заявив про нову хвилю фільтрації й терору у регіоні.

У Мелітопольському районі окупанти інсценуть виявлення зброї та влаштовують рейди на дорогах
Фото: EPA/UPG

У Мелітопольському районі Запорізької області окупаційна влада інсценує виявлення зброї та боєприпасів.

Про це повідомив мер міста Ігор Федоров.

Він заявив про нову хвилю фільтрації й терору у регіоні.

“Окупанти обшукують оселі, намагаючись виявити зв'язки з Силами спротиву”, − зазначив міський голова.

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Також вони інсценують виявлення зброї та боєприпасів. “На дрібниці не розмінюються: 16000 патронів у сільській хаті на думку окупантів − дуже вірогідний схрон”, − сказав Федоров.

Окрім того, проводяться так звані рейди на дорогах. Водіїв нібито перевіряють на виконання  правил дорожнього руху, але насправді перевіряють документи та обшукують авто.

Нагадаємо, раніше Федоров писав, що росіяни почали відбирати квартири у цивільного населення Мелітополя. Окупанти спершу ліплять на двері папірець, що житло визнане "безхазяйним" і вимагають від жителів підтвердити право власності.

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