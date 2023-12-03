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В окупованому Мелітополі росіяни забирають квартири у мирного населення

На всі квартири ліплять папірець, що житло визнане "безхазяйним".

В окупованому Мелітополі росіяни забирають квартири у мирного населення
Фото: “Енергоатом”

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни почали відбирати квартири у цивільного населення. Так, окупанти спершу ліплять на двері папірець, що житло визнане "безхазяйним" і вимагають від жителів підтвердити право власності, повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров. 

"Окупанти віджимають майно мешканців. Право власності не гарантує навіть наявність російського паспорту. Схема проста: на всі квартири ліплять папірець, що житло визнане "безхазяйним" і вимагають власників протягом трьох днів з’явитися в окупаційні органи "влади" з правовстановлюючими документами. Якщо власники не приходять – квартиру віддають окупантам, гастрольорам чи місцевим зрадникам. Якщо власники приходять, то їхні дані беруть на облік, і заспокоюють, що все в порядку. Але за півроку історія повторюється", – пояснює Федоров. 

За словами мера міста, навіть якщо люди скаржаться на злочинні дії росіян, немає жодної реакції. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни продовжують готувати українських дітей до війни. Окупанти заганяють школярів у мілітарні організації та кадетські класи. 

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