В окупованому Мелітополі росіяни забирають квартири у мирного населення

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни почали відбирати квартири у цивільного населення. Так, окупанти спершу ліплять на двері папірець, що житло визнане "безхазяйним" і вимагають від жителів підтвердити право власності, повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти віджимають майно мешканців. Право власності не гарантує навіть наявність російського паспорту. Схема проста: на всі квартири ліплять папірець, що житло визнане "безхазяйним" і вимагають власників протягом трьох днів з’явитися в окупаційні органи "влади" з правовстановлюючими документами. Якщо власники не приходять – квартиру віддають окупантам, гастрольорам чи місцевим зрадникам. Якщо власники приходять, то їхні дані беруть на облік, і заспокоюють, що все в порядку. Але за півроку історія повторюється", – пояснює Федоров.

За словами мера міста, навіть якщо люди скаржаться на злочинні дії росіян, немає жодної реакції.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни продовжують готувати українських дітей до війни. Окупанти заганяють школярів у мілітарні організації та кадетські класи.