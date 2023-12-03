Рятувальники не знайшли тіл родини з 8-річною дитиною у Новогродівці на Донеччині

У Новогродівці Донецької області продовжують пошуки тіл родини з 8-річною дівчинкою під завалами 3-поверхового будинку після атаки російських окупантів. За інформацією начальника Новогродівської МВА Олександра Шевченка, під завалами не виявили 33-річну жінку, 38-річного чоловіка та 8-річну дівчинку, – пише Суспільне.

"На жаль родину вже знайти живою не зможемо, якщо вона там перебувала. Завтра знову приїдуть кінологи, переглядатиме знову все будівельне сміття", — зазначив Шевченко.

У випадку, якщо родину не знайдуть, їх вважатимуть безвісти зниклими. За словами глави МВА, якщо буде дозвіл, роботи з пошуків тіл жертв продовжать у понеділок.

Нагадаємо, вночі 30 листопада росіяни одночасно вдарили по Покровському району шістьма ракетами С300. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Постраждало 10 осіб, зокрема чотири дитини. З-під завалів у Новогродівці дістали тіло другої жертви – 55-річного мешканця будинку. За інформацією МВС України, під завалами може залишатися родина: 33-річна жінка, 38-річний чоловік та восьмирічна дівчинка.