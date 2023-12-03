На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
Волонтери скаржаться, що з ночі стоять у чергах на кордоні через нові правила ввезення гуманітарки. Пояснюємо, що відбувається
Волонтери скаржаться, що з ночі стоять у чергах на кордоні через нові правила ввезення гуманітарки. Пояснюємо, що відбувається
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
ГоловнаСуспільствоВійна

Рятувальники не знайшли тіл родини з 8-річною дитиною у Новогродівці на Донеччині

Пошуки продовжать у понеділок.

Рятувальники не знайшли тіл родини з 8-річною дитиною у Новогродівці на Донеччині
Фото: Національна поліція

У Новогродівці Донецької області продовжують пошуки тіл родини з 8-річною дівчинкою під завалами 3-поверхового будинку після атаки російських окупантів. За інформацією начальника Новогродівської МВА Олександра Шевченка, під завалами не виявили 33-річну жінку, 38-річного чоловіка та 8-річну дівчинку, – пише Суспільне.

"На жаль родину вже знайти живою не зможемо, якщо вона там перебувала. Завтра знову приїдуть кінологи, переглядатиме знову все будівельне сміття", — зазначив Шевченко.

У випадку, якщо родину не знайдуть, їх вважатимуть безвісти зниклими. За словами глави МВА, якщо буде дозвіл, роботи з пошуків тіл жертв продовжать у понеділок.

Нагадаємо, вночі 30 листопада росіяни одночасно вдарили по Покровському району шістьма ракетами С300. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Постраждало 10 осіб, зокрема чотири дитини. З-під завалів у Новогродівці дістали тіло другої жертви – 55-річного мешканця будинку. За інформацією МВС України, під завалами може залишатися родина: 33-річна жінка, 38-річний чоловік та восьмирічна дівчинка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies